Escándalo con Los Palmeras: el hijo de Cacho Deicas le declaró la guerra a un músico clave de la banda

Luciano Deicas, el hijo de Rubén “Cacho” Deicas, se pronunció sobre los distintos comentarios acerca del estado de salud de su padre y no dudó en hacerle frente a Marcos Camino, otra de las figuras del grupo que dijo no saber nada de su compañero porque su familia le impedía la comunicación.



“La idea era que el proceso de recuperación fuera dentro de todo normal, más allá de que nuestro padre es una figura pública. (Pero), lamentablemente, está el peso de esta gente que salió a hablar cosas que no son. Todo tiene un límite”, dijo el joven, que además publicó chats en los que Camino tiene palabras fuertes hacia el vocalista.

“Como familia, hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas”, sostuvo, y remarcó que desde que recibió el alta, a Cacho jamás se le negó el uso del celular. La frase intentó desarticular la versión que había dado Marcos, quien disparó: “Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”.

Qué le pasó a Cacho Deicas de Los Palmeras

Deicas sufrió un ACV y su estado de salud alarmó a sus seres queridos, amigos y fanáticos, que siguieron su evolución a través de las redes sociales. Según aseguró su hijo, había dejado de fumar mediados de noviembre, cuando le detectaron un aneurisma.

A finales de 2024, se evaluó la posibilidad de que Los Palmeras tuvieran más presentaciones, pero Cacho no estaba de acuerdo porque necesitaba descansar. En relación con esto, Luciano Deicas dijo: “Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar estas dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula”.

A este comentario, añadió una serie de capturas de pantalla con el chat de las conversaciones. “Sinceramente, me cuesta mucho entender el sentido de lo que hizo”, dijo Luciano Deicas, en relación con las declaraciones de Marcos Camino. “Estuve a la espera de una disculpa pública. (...) Quizá su preocupación es porque nosotros como familia no nos comunicamos con él. (...) Nosotros estuvimos con nuestro padre”, agregó el hijo de Cacho.

A su vez, durante los videos, cuestionó “una serie de maltratos” hacia su papá “que sólo él sabe por qué los sigue soportando”, en relación con la agenda de presentaciones y exigencias sobre su actuación en tarima. Acerca del estado actual de salud de Cacho, Luciano Deicas dijo: “Sigue estando en tratamiento, está lúcido. Es un toro. Lo va a sacar adelante”.

El hijo de Cacho cerró su extenso descargo agradeciendo “a muchísima gente que rezó por él, siempre preocupándose; muchísima gente que lo quiere ver bien” e insistiendo en lo siguiente: “Y que quede claro: la familia, en ningún momento, lo tuvo incomunicado. Siempre estuvo en contacto con Adrián Forni porque es el que organiza las salidas y demás, y Marcos no estuvo tan al tanto de la salud de mi papá no porque la familia se lo negó, sino porque él no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber”.

