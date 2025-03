“Flowers”, el hit de Miley Cyrus superó los mil millones en YouTube

Miley Cyrus vuelve a ser noticia con su hit “Flowers”. El video superó las mil millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en el cuarto de la artista en llegar a este importante logro. “Wrecking Ball” (2013), “Party In the U.S.A.” (2009) y “23″ (2013) con Mike WiLL Made-It, Wiz Khalifa y Juicy J fueron los anteriores.

A la estrella le gusta provocar con sus clips. En “Flowers”, Miley aparece a primera hora de la mañana, como volviendo de una fiesta a su casa. Luego la podemos ver disfrutando del sol en una pileta, haciendo gimnasia y hasta desnuda cantando bajo la ducha.

La exprotagonista de Hannah Montana recuerda distintos momentos que vivió junto a su exesposo Liam Hemsworth. Sus seguidores analizaron la letra del track y encontraron momentos más que interesantes. Ya en el título, la artista hace referencia a la principal decoración en el día del casamiento. “Encendí la mecha de las rosas que dejaste”, canta Miley. Recordemos que se casaron en diciembre de 2018 y se separaron nueve meses después.

Otro punto importante que encontraron los fans de Cyrus es en el estribillo, similar a “I Was your Man”, de Bruno Mars, un tema favorito de su expareja y en el cual el artista se lamenta por el amor perdido y expresa su deseo de que la nueva pareja de su ex le compre flores o la lleve a bailar. A lo largo de “Flowers”, la estadounidense canta varias veces la frase “yo puedo quererme mejor”.

Este himno de la figura del pop se convirtió en la canción que más rápido alcanzó los 1.000 millones de reproducciones en la historia de Spotify. “Algunas flores nunca se marchitan”, escribió la cantante en un posteo en sus redes sociales cuando se conoció la noticia. También agradeció a los fans en el mensaje que se destaca junto al gráfico “Billions Club”. Los seguidores la felicitaron por este importante logro para su carrera.

