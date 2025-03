El inesperado cruce de Young Miko y Tini Stoessel en la Fashion Week de París tras su separación

Young Miko y Tini Stoessel fueron vistas en el mismo evento por primera vez desde que se iniciaron los rumores de su separación. Las dos artistas coincidieron en el desfile de Miu Miu en el icónico Palais d'Iéna, un evento exclusivo que se dio en París en las últimas semanas por la semana de la moda.

En plena Semana de la Moda, Young Miko y Tini Stoessel coincidieron en un desfile

El mundo de la moda y el espectáculo se fusionó en el increíble desfile de Miu Miu en el icónico Palais d'Iéna de París. Entre las celebridades que asistieron, dos nombres destacaron por encima del resto: Young Miko y Tini Stoessel. Las cantantes fueron el centro de atención en las últimas semanas por una posible ruptura amorosa.

A principios del año pasado, se iniciaron un sinfín de especulaciones entre los seguidores de ambas. Las cantantes habían sido vistos juntas en reiteradas ocasiones, además de postear imágenes que indicaban que se encontraban en los mismos lugares. A pesar de que nunca confirmaron una posible relación entre ellas, todo indicaba que así era, sobre todo luego de que la actriz argentina estuviese en algunos de los conciertos que la puertorriqueña dio en el país.

En las últimas semanas, los fans notaron un fuerte cambio, las interacciones entre ambas en redes sociales disminuyeron, lo que llevó a muchos a pensar en una posible separación. Por su parte, Tini Stoessel volvió a ser vinculada con Rodrigo de Paul, luego de que se los viera juntos en las calles de Madrid.

El desfile de Miu Miu marcó la primera vez que ambas artistas fueron vistas en el mismo evento desde la argentina empiece a ser vinculada con el futbolista. Mientras algunos interpretaron su presencia como una señal de reconciliación, otros creen que simplemente coincidieron debido a que ambas tiene un fuerte gusto por la moda.

Por su parte, Young Miko llegó al desfile luciendo un traje sport chic de Miu Miu combinado con unos llamativos anteojos cat eye. Mientras que Tini Stoessel deslumbró con un look sensual que capturó todas las miradas. Aunque ambas artistas no posaron juntas ni interactuaron públicamente. El evento también reunió a reconocidas figuras como Úrsula Corberó, Barbara Palvin y Sydney Sweeney.

A pesar de las dudas sobre su relación, lo que queda claro es que tanto la cantante puertorriqueña como la actriz están enfocadas casi en su totalidad a sus carreras. Su presencia en el desfile de Paris no solo reafirmó su estatus como íconos de la moda, sino también como figuras destacadas y admiradas a nivel mundial.

El exclusivo desfile de Miu Miu en el Palais d'Iéna de París en plena semana de la moda, no solo destacó por las increíbles prendas y looks que las mediáticas lucieron. Sino por ser el último punto en el que coincidieron Young Miko y Tini Stoessel, donde a pesar de estar en el mismo espacio no posaron juntas frente a la cámara.

Fuente: caras.perfil.com