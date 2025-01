El feroz mensaje de Juan Grabois a Javier Milei en alusión al discurso en Davos: «Si lo bancas estás eligiendo el camino del diablo»

En una semana marcada por la contundencia del discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde reforzó su crítica a la ideología woke y reafirmó los principios libertarios de su gestión, el dirigente social Juan Grabois, fiel representante de la izquierda kirchnerista, lanzó un ataque furibundo contra el mandatario y sus seguidores. Con un mensaje cargado de violencia verbal y exageraciones, el excandidato a presidente por Unión por la Patria volvió a dejar en evidencia su estilo combativo y la falta de propuestas claras en su agenda política.

Grabois publicó en sus redes sociales un descargo que no pasó desapercibido. En su intento por deslegitimar las políticas de Milei, el dirigente social enumeró una serie de declaraciones incendiarias, entre ellas: “Matemos putos, corramos zurdos, liberemos femicidas, linchemos a los negros de la calle, cerremos hospitales de fisuras, gaseemos pendejitas, cortemos pensiones a mogólicos y rengos, degollemos indios, quitemos medicamentos a viejos meados, quememos los Parques Nacionales, festejemos genocidas, abramos mercado libre de órganos, saquemos los Falcon verdes a la calle… Lo demás es el virus woke, curro y casta”.

El mensaje, plagado de acusaciones infundadas y expresiones extremas, refleja el estilo combativo que caracteriza al dirigente social, quien no pierde oportunidad de recurrir a la violencia verbal para captar la atención mediática. Además, Grabois sumó: “Suficiente. No es joda, flaco. Si bancás a este nazi hijo de puta, estás eligiendo el camino del diablo. Es un camino que conduce a la destrucción y la violencia. El miedo se contagia, el coraje también”.

La desesperación por el poder

Este tipo de expresiones no solo evidencia el carácter extremo de su discurso, sino también la desesperación por captar apoyo en un año de elecciones legislativas. Lejos de presentar propuestas concretas, Grabois apela a la polarización y a un lenguaje agresivo que busca demonizar a quienes no comparten su visión de país. Es el estilo típico de la izquierda que, históricamente, ha demostrado no ser suficiente para lograr respaldo electoral significativo.

Además, la postura de Grabois contrasta con el camino que está trazando la gestión de Milei, caracterizada por la implementación de reformas estructurales, reducción del déficit fiscal y una apuesta por la libertad económica. Mientras el kirchnerismo recurre al miedo y la confrontación, el Gobierno nacional sigue avanzando en medidas que buscan devolverle a los argentinos la posibilidad de desarrollarse en un contexto de mayor estabilidad.

Reacciones y el contexto político

Por otro lado, el mensaje de Grabois también parece responder al impacto positivo que está teniendo el discurso de Milei en Davos, donde no solo recibió reconocimiento internacional, sino que también marcó con claridad la hoja de ruta que llevará adelante en su gestión.

La firmeza del presidente en contra de las políticas identitarias y su apuesta por un modelo de país basado en la libertad individual y el esfuerzo personal contrastan con la propuesta obsoleta y populista del kirchnerismo, cuyo discurso, cada vez más desgastado, intenta aferrarse al poder a través de la confrontación.

Un contraste de modelos

Mientras Milei continúa consolidando su gestión con políticas que buscan cambiar el rumbo del país y devolverles a los argentinos el control sobre sus vidas, Grabois se aferra a un discurso violento y desprovisto de propuestas reales.

Este enfrentamiento entre modelos deja en evidencia la lucha entre un camino de libertad y desarrollo, representado por el Gobierno nacional, y el pasado kirchnerista que, mediante la confrontación y el populismo, intenta mantener una relevancia que los argentinos parecen haber dejado atrás.

Con información de www.elintransigente.com