El inesperado romance entre Eleonora Wexler y Rodrigo Lussich

Desde su separación de Leonardo Wassington en 2011, Eleonora Wexler se mantuvo enfocada en su carrera artística. Desde entonces, la actriz brilló en todo tipo de proyectos tanto en los escenarios como en la ficción y recientemente en La mente del poder. Y si bien desde entonces no se le conoció una pareja estable, siempre dejó la puerta abierta para el romance. Así las cosas, recientemente la artista sorprendió a sus fanáticos al asegurar que tuvo un romance con un famoso conductor.

Durante una reciente entrevista en el streaming de Bondi Live, Wexler sorprendió al confirmar que, en el pasado, mantuvo un romance con el periodista Rodrigo Lussich. La actriz, ampliamente conocida por su trayectoria en la televisión argentina, reveló que la relación fue breve pero significativa. Aunque no llegó a formalizarse, Wexler expresó que guarda buenos recuerdos de esa etapa.



“Ángel preguntale si es verdad que Eleonora salió con Rodrigo Lussich”, comentó de Brito al leer el comentario de un seguidor. “Hubo alguna cosilla, fue muy amoroso”, comenzó diciendo la actriz. Sorprendido, el conductor quiso saber en qué fecha había sido: “¿En qué siglo? Yo pensé que era de chicos esto”.

Tras reflexionar unos segundos, Wexler respondió: “¿Hace cuántos años de esto? No me acuerdo. Bueno, éramos chicos...”. Luego, otra de las panelistas dio más precisión: “Entre el 2019 y el 2017?. Entre risas, la invitada al programa comentó: “Bueno, hace tanto tiempo no fue”.

Así las cosas, Juli Argentina comentó los halagos que Lussich dijo sobre Eleonora: “Igual él siempre dice que sos la mujer argentina más linda del país”. Fue ahí cuando la figura del espectáculo se sinceró y dijo: “Me gustó, yo lo escuché y me gustaba él también. Y me caía bien”.

Con la idea de indagar aún más, de Brito redobló: “Pero, ¿que fue una cita o una relación”. Con tono relajado, Wexler respondió: “No, no fue una relación. Fueron un par de encuentros...encuentros de charlas”.

Tiempo atrás, Eleonora Wexler recordó su relación con Leonardo Wassington en una charla con Teleshow, la única relación de larga duración que se le conoce públicamente. Estuvieron juntos durante catorce años, desde que ella tenía 22 años, y se separaron en 2011. Sobre esta etapa de su vida, Wexler expresó: “Me enamoré perdidamente. Me junté. Me quise casar con una ceremonia particular. Y viví feliz mucho tiempo. Hasta que en un momento, nuestros caminos fueron diferentes”.

Fuente: Pronto