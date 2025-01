Euforia de las automotrices tras la medida de Milei de reducir impuestos

El ministro de Economía, Luis Caputo anunció hoy una rebaja impositiva para los autos que se venden en la Argentina. A partir de febrero se eliminará la primera escala de impuestos internos, se reducirá a la mitad la segunda escala. Además, se reducirán a 0% los aranceles aduaneros para los autos eléctricos e híbridos importados extrazona.

Las diferentes automotrices y actores principales del sector se pronunciaron de manera muy favorable on la medida y se espere un repunte exponencial de la actividad en forma inmediata.



Martín Galdeano (presidente de Ford Sudamérica)

"Nos parece excelente noticia que el Gobierno continúe con esta senda de reducción de impuestos, sobre todo aquellos que resultan distorsivos para el mercado como los impuestos internos. Ahora estamos analizando el efecto de este anuncio sobre los productos que vendemos en Argentina, y también esperaremos la publicación en el Boletín Oficial para entender más detalles. Esperamos que las provincias y municipios sean también parte de este camino positivo que busca hacer más accesibles los autos en Argentina y aumentar el nivel de actividad".



Ernesto Cavicchioli (CEO de Hyundai Motor Argentina)



"Esperamos el texto definitivo, pero por lo que se entiende del tweet del ministro Caputo es una excelente medida de la Administración Milei, ya que elimina grandes distorsiones en las listas de precios generadas por este impuesto. El impuesto interno que arrastramos desde el año 2008 fue acuñado como 'impuesto al lujo' por la administración de Cristina Fernández y terminó afectando, por ejemplo, al Toyota Corolla que es un auto típico de clase media. Fue mal comunicado a la sociedad con un sesgo ideológico y ocasionó más distorsión que recaudación real. La eliminación de la primera escala hará que vuelva a haber competencia frente a estos autos que estaban artificialmente 'topeados' por las terminales. El mercado va a reaccionar positivamente con una mayor oferta de vehículos en cantidad, calidad y con precios más competitivos. Se espera un crecimiento de los segmentos SUV B, C y D y la llegada de más vehículos globales extra Mercosur. Es decir, toda la gama completa de SUVs que se vende en los países vecinos. También podrían llegar más sedanes y hatchs de los segmentos medianos y grandes que no se traían por la distorsión que generaba este impuesto. Incluso versiones deportivas de autos de segmentos B, C y D. El gran beneficiado va a ser al consumidor, pero entiendo que es positivo también para la recaudación ya que el arancel que pagan estos autos que antes no se comercializaban es del 35% más el 3% de la tasa de estadística. A partir de ahora las listas de precio sugeridos serán más transparentes y habrá un solo salto de un 20% en la segunda escala que a precio público se ubicaría hoy en unos 90 millones de pesos si se mantienen los montos de las bases imponibles. De cero a 90 millones de pesos las listas no van a tener saltos".



Marcellus Puig (presidente de VW Group Argentina)

“Celebramos la decisión del ministro Luis Caputo y del gobierno nacional de eliminar algo tan distorsivo como el impuesto interno para los automóviles. Esta medida es otra buena noticia y es un paso muy importante para fomentar el crecimiento de la industria automotriz y mejorar el acceso de más argentinos al automóvil. Esperamos que provincias y municipios sigan esta senda que en definitiva es un beneficio para el cliente. Desde Volkswagen Argentina, reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en el país y ofreciendo productos de calidad que impulsen la movilidad y el desarrollo.”



Pablo Sibilla (presidente de Renault Argentina)



A diferencia de sus colegas, que redactaron statements oficiales con sus opiniones sobre estas medidas del Gobierno, el presidente de Renault Argentina optó por opinar con emojis a través de su cuenta oficial de Twitter: Pablo Sibilla celebró con cuatro imágenes de palmas aplaudiendo el anuncio original realizado esta mañana por Luis Caputo (ver acá).



Terminal automotriz en "Off the Récord"

Una terminal automotriz, con fábrica de vehículos instalada en el país, prefirió compartir su opinión con pedido de reserva de identidad: "La medida anunciada hoy por el Gobierno es excelente, pero no habría que esperar en lo inmediato una fuerte rebaja en el precio de los autos. Somos muchas las automotrices que tenemos vehículos en stock ya nacionalizados y que ya pagaron al Fisco el impuesto interno al momento de nacionalizarse. Esas son unidades que se seguirán vendiendo al precio de lista actual, hasta tanto ingresen nuevos vehículos que se nacionalicen bajo las nuevas reglas impositivas. Las marcas que anuncien grandes descuentos a partir de la semana que viene lo harán asumiendo grandes pérdidas de rentabilidad, algo que en nuestro caso no podemos afrontar".



Importador de autos en "Off the Récord"



Un empresario importador, que representa a varias marcas sin fábrica en el país, decidió compartir su opinión con pedido de no revelar su identidad: "Estamos frente a dos decretos. El de Impuestos Internos hace que no cambie nada en los precios de lista de los autos de 40 millones de pesos para abajo, porque no estaban afectados hasta ahora. Tampoco afectará a los vehículos comerciales, como pick-ups y vans, que siempre estuvieron exentas de este impuesto. La medida es buena, van a volver a verse autos de gama media interesantes en nuestro mercado. Eso en lo que respecta al primer decreto. El segundo decreto será para eliminar los aranceles de importación a los autos extrazona que hasta ahora tributaban el 35%. Acá es lo importante es que no pongan un Valor FOB muy bajo, que es algo que el Gobierno aún no estableció. Si ponen un FOB muy bajo van a venir autos con muy pobre nivel de equipamiento y el mercado va a tener poca competencia, porque son pocas las marcas que compiten hoy por precio. Si el FOB es intermedio vamos a ver mucha y buena competencia, con autos bien equipados y de calidad. El FOB muy bajo sería repetir la historia del Fiat Brío, cuando se quiso hacer un auto muy económico y terminó siendo un producto muy pobre. De todos modos, son muy buenas las dos medidas".

