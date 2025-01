Macri busca contener al PRO a la espera de un posible acuerdo electoral con el Gobierno

La calle Balcarce de la Ciudad de Buenos Aires tuvo alta actividad pública ayer. En la Casa Rosada deambularon ministros, asesores y aliados al Gobierno. A tan sólo cuatro cuadras, cuando los adoquines anuncian San Telmo, Mauricio Macri lideraba una cumbre del PRO que, aunque se quiso comunicar como “una reunión más”, emanó polvareda política y largos minutos de rosca. La particularidad del cónclave amarillo fue que el ex presidente interrumpió su estadía estival en Villa La Angostura para participar de forma presencial. Lo propio hizo casi toda la Mesa Ejecutiva del partido, integrada por gobernadores, intendentes y legisladores que se acercaron a la sede del PRO por primera vez en el año. Pero durante enero ya se habían encontrado varias veces de forma virtual. En el macrismo hay incertidumbre y urgencia, aunque intentan transmitir templanza. El reloj de arena electoral acelera y la decisión de pausarlo o darlo vuelta está en la calle Balcarce. Pero Balcarce 50.

La reunión de Macri con la mesa chica del PRO estaba convocada para las 16. Pero hubo movimiento desde el mediodía. Es que el ex presidente recibió en su despacho de la casa partidaria a Luis Juez, el senador cordobés que dejó la presidencia del Frente PRO en la Cámara Alta del Congreso. El abogado tuvo acciones que se apartaron de la línea del macrismo y hasta sostuvo en televisión que le “encantaría” ser el candidato a gobernador de Milei en Córdoba para 2027. “Transfuguismo político”, despotricaron ayer en la rosca del PRO.

Macri dudó en recibir a Juez, que le había pedido un encuentro. Pero aceptó. “No es tiempo para tirar a nadie por la ventana”, deslizó un dirigente del macrismo que deambuló ayer por la sede del PRO. El ex presidente y el dirigente del Frente Cívico se reunieron a sola por varios minutos. La reunión fue tensa. El cordobés esgrimió sus argumentos sobre por qué se corría de la presidencia del bloque en el Senado. Macri escuchó, molesto, y le hizo notar su fastidio. “Salió a coquetear con Milei pero después reculó y volvió a pedir la escupidera”, recriminó uno de los históricos del macrismo ayer en un momento de la cumbre de la Mesa Ejecutiva. El cordobés rechaza esa idea. El caso Juez fue motivo de deliberación por algunos minutos, en los que se exhibió el malestar con el legislador.

Juez explicó que él nunca tuvo intención de irse del bloque Frente PRO, pese a dejar la presidencia de la bancada. En tanto, Macri recibió luego a la nueva conducción de los legisladores amarillos en el Senado. La presidencia la ocupará el entrerriano Alfredo De Angelis y la vicepresidencia el misionero Martín Goerling. Antes de irse de la sede partidaria, los dos senadores se tomaron una foto con Macri, que estaba junto a Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO nacional, y a Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido.

De Angelis tiende mandato como senador hasta el 10 de diciembre. Entre Ríos elige senadores este año. El dirigente ligado al campo no descarta buscar la reelección. Sin embargo, la provincia la gobierna Rogelio Frigerio, referente del PRO, que apuesta a garantizar representación en el Senado nacional de candidatos de su confianza política. Será materia de discusión electoral en los próximos meses.

La reunión de la Mese Ejecutiva comenzó a las 16 y contó con la participación de figuras clave del partido. Estuvieron los gobernadores Nacho Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) -por Zoom- y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). También los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata) -por Zoom-, así como los legisladores nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Silvia Lospennato. Además de Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, uno de los principales estrategas del macrismo. En tanto que se sumaron Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo y hombre cercano a Macri, y Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, que ofreció un panorama del rumbo económico de Milei.

En el macrismo resaltan el éxito macroeconómico del Gobierno. Asumen que la inflación se mantendrá a la baja y que la actividad crecerá. Un dirigente de peso en el PRO, que participó ayer de la cumbre con Macri, mantuvo esta semana una reunión con inversores extranjeros en la que se llevó buenas perspectivas sobre el futuro de la economía para 2025.

En el PRO conocen que la estabilidad económica es el mejor candidato del Gobierno y que es por eso, entre otros factores, que Milei no exhibe ningún apuro para cerrar un acuerdo electoral con Macri. Todo lo contrario. Para el Jefe de Estado, el tiempo es poder.

El partido amarillo prestará su apoyo a casi todo el temario que Milei presentó para debatir en sesiones extraordinarias. Aprobarán las leyes de Ficha Limpia, Reiterancia y Reincidencia y la de Juicios en ausencia, aunque se diferenciarán de la propuesta oficialista sobre la Ley de Quebrantos, con argumentos que tienen en un boceto que surgió de consultas a empresarios.

Respecto a las PASO, el PRO macrista votará por la suspensión temporaria, por este año. En cambio, los legisladores ligados a Bullrich se inclinan por la eliminación definitiva, que es lo que impulsa Milei. Sin embargo, presentarán modificaciones al resto de la Reforma Electoral. El macrismo avala que se aumenten los topes de financiamiento privado a las campañas electorales, aunque sugieren que la publicidad que asigna la Dirección Nacional Electoral debe garantizar mínimos, sobre todo para compensar la difusión de propagandas en provincias en las que los gobiernos subnacionales tienen incidencia en los medios de comunicación distritales.

Suspender las PASO es algo que conviene a quienes tienen la lapicera para armar las listas legislativas. Es el caso de los oficialismos -nacionales y provinciales-. Por eso beneficia a Milei. Pero también tiene incentivos para Cristina Fernández de Kirchner, que ejerce el liderazgo en buena parte del peronismo, especialmente en provincia de Buenos Aires. Ese atributo le da a la ex presidenta poder para terciar en la selección de candidatos de su espacio.

Por eso, el problema de esta elección no es tanto las PASO. El dilema estratégico está en las provincias que desdoblen las elecciones locales de la disputa nacional. Es una forma de provincializar la contienda, por un lado, y de desacoplar el arrastre de los líderes federales. O sea, desdoblar una votación distrital es una forma de sacarle la lapicera a Milei y a Cristina en los cierres de listas provinciales.

Ese esquema es el que imaginan por estas horas Jorge Macri y Axel Kicillof. Acaso, de lo poco que tienen en común.

Es por eso que la situación en la Ciudad acaparó otro tramo de la reunión del PRO. Jorge Macri ve como una amenaza el armado de Karina Milei en suelo porteño. El jefe de Gobierno impulsa la suspensión de las PASO en su distrito y busca adelantar la elección a mayo. En el macrismo entienden que es una forma de asestar un triunfo ante los libertarios que fuerce mejores condiciones para un posible acuerdo nacional con Milei.

Pero ese plan tiene un problema: Si enfrenta a los libertarios en la Ciudad, Jorge Macri debe ganar la elección sí o sí. ¿Con qué candidato? Es aún una incógnita. Si la elección se adelanta, el cierre de listas porteño será en marzo. Hay una certeza que tienen en el macrismo, no obstante: Sin mayo no hay octubre.

Si Jorge Macri no se impone ante el armado de Karina Milei en una eventual elección porteña de mayo, ¿Macri Mauricio sería igualmente candidato a senador nacional del PRO en octubre? Son preguntas incómodas y molestas pero inevitables.



Para sumarle pimienta, Patricia Bullrich se sumó ayer al proceso de limar a los Macri. La ministra de Seguridad encabezó una foto junto a la secretaria General de la Presidencia para anunciar que tres legisladores de su riñón, liderados por Juan Pablo Arenaza, abandonaron el PRO para mudarse al bloque libertario de la Legislatura porteña que lidera Pilar Ramírez.

No es la primera vez que Bullrich ejecuta con sutileza una movida para dañar a Macri. Es astuta y quirúrgica en el timing político. Sus legisladores votan en la Legislatura porteña aliados a Milei y en contra de Jorge Macri casi desde principios de 2024. Ya eran opositores en la práctica. Pero oficializó ayer, con una foto y todo, la ruptura del bloque PRO y la fusión con los libertarios. La imagen la difundió a las 15:50, diez minutos antes de que comenzara la cumbre de Macri y su tropa. Delicadezas de la alta política.

“Cómo puede ser que Patricia nos marque la agenda otra vez. No podemos estar todos los días corriendo atrás de ella”, despotricó enfurecido uno de los participantes de la cumbre macrista ayer, mientras comentaban la foto de los bullrichistas con los karinistas. Algunos referentes del PRO, incluso, le dedicaron una serie de epítetos a Bullrich de imposible reproducción en público. Sucedió lo que la ministra de Seguridad buscaba.



El otro episodio similar fue la movida de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, cuando anunció por redes sociales su pase a La Libertad Avanza tras abandonar el PRO.

Macri observa que el Gobierno, con la muñeca de Santiago Caputo, Karina Milei y Bullrich, ejecuta una especie de operativo “cooptación” de dirigentes del PRO. Por eso, mantiene la cautela. Busca transmitir templanza y contener a su tropa.

Apuesta a desescalar la tensión con el Gobierno mientras aguarda el momento para discutir un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

Otra perlita de la tertulia amarilla de ayer la protagonizó el diputado Diego Santilli. El Colo llegó a la sede del PRO luego de visitar en la Casa Rosada a Eduardo “Lule” Menem, armador político de los libertarios que ofrece lealtad a Karina Milei. Su trajinar por el Patio de las Palmeras avivó especulaciones sobre un supuesto salto a La Libertad Avanza. “No hay absolutamente nada de eso”, respondió, tajante, una de las personas de mayor confianza del ex candidato a gobernador. “Por ahora, nada”, matizó después.

Santilli es un referente bonaerense del PRO. Se mueve políticamente en provincia de Buenos Aires y tiene excelente sintonía con el Gobierno. No ve margen a diferenciación con Milei y apuesta por concretar una alianza con los libertarios. No planea saltar al oficialismo, no obstante. Permanece cerca de su viejo amigo, Cristian Ritondo, que coquetea con Balcarce 50 pero cultiva fidelidad a Macri.

Ritondo y Santilli, junto a Soledad Martínez, ya piensan en una cumbre con los intendentes y legisladores del PRO en Buenos Aires para mediados de febrero. Quieren palpar el terreno y darle forma a una estrategia electoral bonaerense en la víspera de una alianza con los libertarios.

El PRO y La Libertad Avanza transitan laberintos políticos sinuosos, que de a ratos se cruzan y, por momentos, se alejan.

¿Milei necesita del PRO macrista para poder gobernar? ¿Macri necesita de Milei para que su partido sobreviva? Discusiones de poder. Y como suele decirse en los pasillos de la política: el poder no se explica, se ejerce. Lo sabe Milei y, mucho más, lo sabe Macri.

