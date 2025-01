Cómo fue el divertido cumple de Darío Lopilato, en Mar del Plata

Darío Lopilato celebró un nuevo año de vida. El actor lo festejó sobre las tablas y disfrutando de la noche en la Costa Atlántica. Arrancó sus 44 con todo y se lo vio feliz junto a su pareja, María Irigaray, y amigos colegas. "Feliz cumpleaños, Elías. Nuestro hijo del medio...".



El actor fue sorprendido por sus compañeros, con una inesperada demostración de afecto. Porque a Darío le acercaron una torta sobre el escenario del teatro Roxy. El público le cantó el feliz cumpleaños al ritmo de los aplausos sobre el final de la función, de Antígona en el baño.



Luego, llegó el turno del festejo con una cena y baile, en un multiespacio de la feliz, que organizó su productor teatral, Aldo Funes. Terminados los compromisos laborales, Lopilato, sus compañeros de elenco y su novia, disfrutaron de una noche única en la ciudad feliz.



Estuvieron entre los presentes Nito Artaza, Matías Alé, Angel Mahler, Verónica Llinás y Martín Vignolo. A pura diversión compartieron la velada con el actor y lo acompañaron a soplar las velitas, a pura diversión. "Feliz cumpleaños, Elías. Nuestro hijo del medio...", bromeó, Verónica.

CÓMO ES EL RITUAL RELIGIOSO DE DARÍO EN EL TEATRO

"Soy cristiano católico apostólico pero no romano, soy evangélico y mi familia, también. En mi casa siempre oramos, con mi vieja lo hacemos todos los días. Leo la palabra de Dios, la Biblia, me congrego en la Iglesia", supo compartir, Darío, sobre sus ritos religiosos.



EL FESTEJO DEL CUMPLE 44 DE DARÍO

"Cuando uno está mal, me sirve orar. Está bien ir al psicólogo y tener terapias. Pero a mí me sirve estar en la Iglesia y tener mis momentos a solas con Dios. Mis compañeros me ven bendiciendo el teatro previo a la obra, orando y arrodillado. No tengo cábalas pero sí este momento a solas con Dios”, contó,

Fuente: Primicias Ya