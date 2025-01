A quién le conviene la suspensión de las primarias que impulsa Javier Milei

PASO sí o PASO no. Esa es la cuestión que se definirá en las sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. Luego de que el gobierno de La Libertad Avanza ratificara que no tiene los votos para avanzar con su reforma electoral, ahora apunta a suspender las primarias de este año. Salvo el PRO y la izquierda, y algunas otras excepciones, el resto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso analizan, puertas adentro, qué postura tomar. Es que, dentro de un mismo bloque, hay quienes plantean que les jugará a favor mientras que otros temen cavarse su propia tumba.



Por regla general, los oficialismos quieren suprimir las PASO. Quienes están en la cúspide del poder (nacional o provincial) son quienes ordenan a la tropa y, en concreto, tienen la lapicera para el armado de las listas. Durante los gobiernos de Cristina Kirchner, como suele decir el politólogo Lucas Romero, ella utilizó las primarias como “amenaza” frente a cualquier peronista que amagara con sacar los pies del plato. Pero, en los hechos, salvo en 2023, con Sergio Massa de un lado y Juan Grabois del otro, lo que hoy se conoce como Unión por la Patria no usó esa herramienta a nivel nacional.



Hoy es La Libertad Avanza quien está al oficialismo y es Karina Milei la que tiene la lapicera para el armado de listas y la que deberá garantizar que la tropa libertaria permanezca ordenada dentro del partido que ella misma se encargó de fundar a menos de un año de su llegada a Casa Rosada.

¿Qué le conviene al PJ?

Hasta hace apenas unas semanas, Sergio Massa y CFK coincidían en echar por tierra las primarias. Con la presidencia del PJ, es Cristina Kirchner quien decide, en última instancia, cada uno de los nombres que integrarán las listas de las elecciones legislativas de este año. De allí que parecía estar dispuesta a ir en contra de la ley que creó las PASO y que fue impulsada nada menos que por Néstor Kirchner.



Pero con el correr de los días, dicen, la expresidenta reculó. El riesgo de sufrir fugas y de disconformidades que se hicieron públicas (impensado tiempo atrás) llevaron a que la titular del PJ mandara a sondear a las distintas tribus peronistas antes de tomar la decisión final.

Con el Movimiento Evita a la cabeza, fueron varios los sectores del peronismo que hicieron saber que su rechazo a la eliminación de las PASO. Eduardo Toniolli, referente de ese espacio en la provincia de Santa Fe y uno de los “hijos de las primarias” en una provincia en la que el peronismo se encuentra híperdividido, alertó días atrás que Milei impulsa la eliminación de las PASO con el objetivo de “fragmentar” a la oposición política.

Es que, quienes queden afuera de la lista del PJ, podrían ir por afuera y dividir el voto peronista. En cambio, con primarias, el que pierde “acompaña”.

En otras palabras, dentro del PJ acompañan la eliminación de las primarias aquellos que saben que serían favorecidos por “el dedo” de Cristina Kirchner –no sería, claramente, el caso de los dirigentes del Movimiento Evita.

El diputado Itai Hagman, alfil de Grabois, escribió días atrás una columna en Perfil señalando que si bien UP “representa la principal oposición” a Milei, “sería deseable ampliar aún más nuestra coalición sumando otros actores". "Si bien es posible hacerlo sin la herramienta de las PASO, es evidente que sin ella habrá más obstáculos ya que permite sumar fuerzas sin que se pierda la identidad de cada parte”, concluyó.

Ni hablar de Ricardo Quintela, quien aspiró a disputarle la presidencia del partido a CFK, que avisó que “si le da el cuero” jugará por afuera. Un peronismo dividido le allanaría el camino a LLA en varios distritos. Entre ellos, nada menos que en provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof y una treintena de intendentes “se le animan” cada vez más a Cristina Kirchner.

En el PJ también alertan que “sin PASO y sin CFK en la cancha, es difícil que el peronismo tenga una lista única”. Habrá que ver qué ocurre con el proyecto Ficha Limpia, que podría dejar a la exvicepresidenta fuera de carrera.

¿Y qué pasa con el “centro”? ¿Se cava su propia tumba?

En la cabeza de Milei, ese escenario político debería dividirse en dos grandes polos. La izquierda de un lado y la derecha, con él como líder, del otro. Es por eso que son varios los dirigentes de ese “centro”, que podría encarnarlo lo que supo ser Juntos por el Cambio, que alertan que, con la eliminación de las PASO, LLA va en esa dirección.

Con la eliminación de las primarias, los libertarios no apuntarían a debilitar al PJ (la “Izquierda", en el imaginario libertario) sino más bien, a levantarlo. Mientras que los partidos de centro se quedarían sin un mecanismo para ir en listas competitivas. De esta manera, palabras más, palabras menos, LLA se garantiza un 2027 aún más polarizado.

“Los que más sufrirían esto son aquellos que tienen un síndrome de Estocolmo con Milei. Sobre todo el PRO y el radicalismo. La Coalición Cívica, por supuesto que si no es competitiva, al igual que nuestro bloque, la vamos a pasar mal. Pero nosotros ya hicimos el duelo de que Milei no nos quiere, que no queremos construir ahí, y que queremos hacer una alternativa. Hay que empezar una pelea para ver cómo somos competitivos. Pero es psicológicamente muy difícil para los radicales que están con (Rodrigo) de Loredo, el Macrismo, incluso para el Bullrichismo, entender que tienen una identidad pero convirtiéndose en la UCeDé de Menem”, dijo un dirigente que se referencia en el espacio que conduce Miguel Ángel Pichetto.

Al mismo tiempo, estos espacios de centro, que cuentan con un importante número de gobernadores, podrían utilizas las PASO para negociar con Casa Rosada el armado de las listas. Ya sea porque definen o no hacer uso de las PASO, con las primarias en pie los jefes provinciales contarían con una instancia más para negociar lugares en las listas libertarias que, al menos con la foto actual, tienen altas chances de tener un buen desempeño electoral.

Por todo esto es que hay dirigentes que no terminan de entender por qué el PRO ya decidió acompañar la suspensión de las PASO y la UCR lo sigue analizando. De hecho, alertan que los espacios de centro se estarían cavando su propia tumba. La respuesta que dan, sobre todo los referentes de provincias en las que se renuevan apenas un par de bancas de Diputados es que, en el interior la oferta es: La Libertad Avanza versus Unión por la Patria. Y, de no subirse al tren libertario, perderían cualquier tipo de chance de hacerse de un lugar en el Congreso.

*Para MDZ