Cómo tener tu placard acorde a las tendencias ¡sin gastar de más!

Actualizar el placard cada temporada puede ser un desafío: primero, conocer las tendencias y, en base a ellas, seleccionar lo que nos identifica para incorporarlo en la base con la que ya contamos.

Por otro lado, puede llegar a representar un gasto importante que, en la previa, nos hace preguntarnos: ¿Cómo hago?

Por eso, consultamos a una asesora de moda e imagen, Julieta Bregliano, quien nos dio sus mejores tips para actualizar nuestro guardarropas sin gastar de más.

1- Armate de buenos básicos, que no pasan de moda.

Es muy importante que siempre tengas en tu guardarropa algunas prendas como camisa blanca, blazer y pantalones en tonos neutros (negro, marrón, beige, camel, gris) alguna falda y vestido negro. Con esta base, podrás incorporar prendas o colores de la temporada que te ayudarán a verte actualizada. En lo posible elegí cortes clásicos, que son atemporales.

2- Jugate con los accesorios

Aquí está la clave para verte a la moda. Si no querés invertir en el tapado IT de la temporada, podés elegir un accesorio como cartera, zapatos, collar, aros, pulsera o pañuelo que tenga el color o la estampa que más se use en el momento. Hacé una buena búsqueda para conseguirlos a buen precio, así los podes combinar o sumar a tus básicos para darle ese toque de temporada.

3- ¡Comprá vintage!

¡La moda vuelve cada 20/25 años! por ejemplo ahora se vuelve la moda de los 2000. Así que podés visitar ferias de segunda mano o vintage y buscar esas joyitas en buen estado a menor precio y lucir bien trendy.

4- Lookeate diferente

El make up y el peinado son claves para verte a la moda y no necesitas mucho dinero. Por redes sociales hoy tenés infinidad de tutoriales de peinados y maquillajes de moda. Te aseguro que esto te va a ayudar más que una prenda de la temporada. De nada sirve que tengas el último grito de la moda si te seguís maquillando como en el 2016. Actualizá tu arreglo personal y vas a verte divina con muy poco. Hoy se usa un estilo muy prolijo y natural, súper fácil y rápido de hacer con pocos productos.

5- Comprá, al menos, una prenda con el diseño o color de la temporada

Te sugiero que no sea algo muy imponente y que uses a diario como un tapado de invierno. Mi sugerencia es que sea algo más combinable y no tan protagonista como una remera o blusa, para que puedas jugar más y lucirla en diferentes looks y que no se vea tan repetitiva.

De todos modos, lo más importante siempre es que sigas a tu propio instinto y que seas fiel a tu propio estilo. No copies, adaptá la moda a tu favor y lucí lo que por sobre todo, te hace sentir bien.

Fuente: Para Ti