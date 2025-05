El regreso de los 2000: cómo volver sin hacer el ridículo

Para los amantes de los 2000 y la nostalgia, sabemos que está de vuelta. Lo vemos en artistas como Tini Stoessel o Emilia Mernes que hicieron de esta moda algo innovador y muy exitoso. Sin embargo, a la hora de crear nuestro look Y2K es importante tener en cuenta algunos ítems para no caer en lo absurdo (o ridículo).



1. Elegir las prendas usando mucho criterio

Si recordamos algunos videos de MTV, muchos looks se creaban con prendas llamativas y hasta exageradas. No es necesario seguir al 100 % esto ya que sólo podemos adaptar los looks pero algo más sofisticados y modernos. Por ejemplo, vestir algún pantalón de tiro bajo o alguna remera con detalle de neón puede ser una buena alternativa.

2. Maquillaje y peinados adecuados

Las sombras metálicas y brillantes eran muy características de los 2000. Sin embargo, podemos reemplazarlo por algún tono neutro y un buen gloss en tono rosa. Si hablamos de un peinado, un semirecogido sencillo nos dará esa "vibra dosmilera" que necesitamos para nuestro look sin parecer exagerados.

3. Los accesorios pueden hacer la diferencia

Los bolsos tipo baguettes o bandoleras, las gafas grandes y los cinturones con cadenas son algunos accesorios que fueron infaltables en esta época. Podemos adaptarlos a nuestro outfit (tomar uno o dos) sin necesidad de sobrecargar más. Una buena opción es elegir alguna cartera denim, otro clásico indiscutido.

4. Calzado cómodo y canchero

Las zapatillas deportivas eran muy populares en esa época: Marcas como Fila, Nike o Adidas tienen modelos icónicos que podés copiar. También se podría llevar algún calzado con detalles metálicos o borcegos que también eran muy usados. Las opciones son varias y tenés para elegir e ir probando de acuerdo a tu ropa.

5. Actitud y seguridad

Si no nos sentimos cómodo con lo puesto, lo ideal será no llevarlo ya que la inseguridad es lo peor que podemos sumarle a nuestro look. La idea es crear un outfit que nos haga sentir bien con nosotros mismos y, por supuesto, que nos represente. ¡El objetivo es jugar con las diferentes propuestas y aportarle estilo propio!.

Fuente: Para Ti