Las chicas con más estilo de IG están usando esto: ¿te animás?

Con el avance de las redes sociales, la información se va actualizando constantemente y es una fuente de inspiración. Allí, los jóvenes buscan ideas a la hora de tomar alguna decisión porque es donde están las últimas tendencias, por lo que todo lo que está de moda hoy, ya queda viejo mañana. Por ello, acá te contamos qué se está usando en IG para que te inspires a la hora de vestirte.

"The brown is the new black"

El negro siempre se caracterizó por ser el protagonista de todos los outifts. Tanto arreglado como desaliñeado, él era el más elegido, ya que combina con todo y siempre viene bien. Sin embargo, ahora, el marrón llegó para destronarlo, dado que se apoderó de las redes sociales, es el más usado por las it girls, va bien con todo, puede ser simple o arriesgado y marca tendencia.

El peluche es el más elegido por las it girls de IG

El peluche en camperas es uno de los más elegidos por las it girls durante esta temporada. Ya se ha apoderado de Instagram y es bien arriesgado, además de que es una mezcla entre la moda de los 2000 y la actual. Por otro lado, es una pieza fundamental para este invierno porque estás abrigada con estilo.

Los trajes de pilates son los más usados en IG

Los trajes de pilates o de yoga, esos que solemos ver de ALO, que son todos clásicos, monocromáticos, compuestos por tops y calzas; son los más usados en IG. Combinan dos características que todas buscamos a la hora de vestirnos: la comodidad y el estilo. No sólo sirven para hacer ejercicio, sino que además vienen bien para ir a trabajar o a la facultad y aportan una onda de clean girl y old money.

Fuente: Para Ti