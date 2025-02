El periodista y conductor, Luis Ventura, sorprendió a todos en su programa, Secretos Verdaderos, con una inesperada confesión sobre su salud mental, mientras debatían sobre la vida de Karina “La Princesita” y su conflictos emocionales.



Ventura se sintió identificado con la temática del debate en su programa transmitido por América, por lo que decidió contar su experiencia personal respecto a la salud mental. “Hay que meterse en la cabeza que cuando vos estás en un lugar que todo el mundo te mira”, comenzó relatando.

“Me hervían las venas”: la dolorosa confesión de Luis Ventura sobre su salud que generó conmoción

Además, en la continuación de su relato, el periodista habló de la presión que las figuras públicas tienen por estar constantemente en el medio de la exposición mediática “Y que todo el mundo te elige, después viene la decisión”.



En este sentido, el conductor decidió revelar frente a todo el panel de Secretos Verdaderos sus problemas de salud mental: “Quiero decirles que yo también tengo ataques de pánico ¡Y no lo tuve una vez, lo tuve en muchos pasos de mi vida!”.

A su vez, Luis Ventura dio detalles sobre cómo enfrentaba sus ataques de pánico durante la noche: “Yo me levantaba a las tres de la mañana y me ponía a dar vueltas manzana con mi perro, eso hasta que me cansaba, me daba sueño de vuelta y me acostaba”.

Por último, el conductor confesó qué sensaciones experimentaba durante estos episodios de miedo y ansiedad repentinos: “Sentía que me hervían las venas y como que se me achataba el techo y se encogían las paredes”.

Los ataques de pánico son episodios repentinos de miedo intenso que pueden provocar síntomas físicos como taquicardia, dificultad para respirar, sudoración y mareos. Suelen aparecer sin una causa aparente y generan una sensación de pérdida de control. Aunque son temporales, pueden afectar la vida diaria si ocurren con frecuencia.

