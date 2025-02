Cárcel en Rafaela: ¿Puede un Recurso de Amparo dejar sin efecto la ordenanza aprobada ayer por el Concejo?

Toda construcción que pueda influir sobre el ecosistema de cualquier geografía, debe tener un estudio previo realizado con responsabilidad y por idóneos, es un requisito fundamental a la hora de autorizar cualquier construcción, máxime cuando estamos hablando de un edificio que va albergar al menos a 250 internos con lo que ello conlleva.

La superpoblación carcelaria es moneda corriente en todo el país, ello es consecuencia de las erradas políticas en toda la república y Rafaela y la provincia de Santa Fe no es la excepción, por lo que seguramente el número de 250 internos va a exceder ostensiblemente, si en la actualidad la actual Alcaidía supera su capacidad en un 100%, no debemos pensar que en la nueva no va a ocurrir lo mismo.

Una Alcaidía para 250 internos es literalmente una cárcel, los internos que van a habitarla, si bien muchos van a ser de Rafaela, teniendo en cuenta los números del delito actual, posiblemente en un gran porcentaje van a ser de localidades vecinas, algunas bastantes alejadas de la ciudad, por lo que primero que se debe tener en cuenta es dónde van a dormir los familiares que vengan de afuera, dónde van a hacer sus necesidades y dónde se van a abastecer de alimentos y bebidas.

Cuando la Alcaidía esté en pleno funcionamiento los visitantes seguramente van a superar abiertamente el medio millar de personas, por lo que es descabellado no haber contemplado esto al momento de proponer al Concejo por parte del Ejecutivo y los concejales aprobar la ordenanza.

En la situación actual, y teniendo en cuenta que el oficialismo goza de una mayoría, nada nos puede hacer pensar que insistiendo legislativamente algo va a cambiar, no tendría razón alguna, por lo que se puede entender que en ese campo se encuentra agotada la vía, ello de por si habilita la posibilidad que sea la justicia la que pueda dirimir en forma inmediata y sin requisito previo alguno.

Popularmente se entiende que lo que se presenta es un Recurso de Amparo, pero generalmente las presentaciones judiciales son dos: un Recurso de Amparo y una Medida Cautelar, esta última es la que primero decide el juez, y tiende a dictar una resolución que hasta que se decida el fondo de la cuestión, se ordene un statu quo que ponga en suspenso la ordenanza aprobada ayer por el Concejo Municipal.

El Derecho Ambiental es muy claro y al respecto existe una frondosa jurisprudencia y doctrina, por lo que la falta de un estudio serio e idóneo van a ser elementos fundamentales para que un juez decida mediante una Medida Cautelar, suspender el "mamarracho" que ayer aprobaron los concejales oficialistas en una actitud de escribanía del Ejecutivo y sin duda alguna dándole la espalda a la gran mayoría de los rafaelinos.

Cualquier persona que se sienta afectado puede hacer la presentación judicial, esto va a afectar a todo Rafaela independientemente en donde uno resida, pero son los concejales de la oposición los que tienen la responsabilidad moral de ser los firmantes, ellos ayer argumentaron, y muy bien, el por que no acompañaban con el voto el pedido de Viotti, son ellos los que deben ahora darle las respuestas necesarias a una sociedad que día a día se ve más defraudada por una clase política que va en contra mano de la gente y que solo miran su propio bienestar en lugar de buscar el de la sociedad en general.