Las fotos de la China Suárez usando la ropa de Wanda Nara mientras está con Mauro Icardi

No se detiene, no se pronostica un cese al fuego. Todo lo contrario. La guerra declarada de Mauro Icardi contra Wanda Nara, en el plano mediático, continúa efervescente y escalando límites. A cada hora pareciera surgir una nueva batalla, otra confrontación en este escándalo.

El futbolista se encarga de ratificar pasos que provocan incordio en su ex esposa, como el reciente vuelo a Milán con la China Suárez o su aterrizaje en Turquía con su nueva novia para causar un golpe de efecto y exhibir que transita por los mismos lugares y situaciones pero con otra mujer.

Ahora, se acaba de revelar un gesto muy incendiario de María Eugenia contra Wanda, al menos por lo que informó Yanina Latorre, quien se vuelve a posicionar como la principal generadora de actualizaciones del caso, a pesar de retozar en las arenas blancas de Miami hace un mes.



Desde ese punto paradisíaco, la angelita se paró en unas stories de Icardi y Suárez y analizó un detalle no menor: la vestimenta de la actriz. "Me puse a googlear de nuevo. Este es Kuromi... el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo", expuso.

LA CHINA SUÁREZ LE USÓ LA ROPA A WANDA NARA

En esa pesquisa, Yanina comparó la fascinación de Nara por Hello Kitty para razonar: "Este personaje es una versión 'oscura' o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Es el opuesto de Hello Kitty... Me vuelvo locaaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas".

Y finalmente, Latorre llegó al eje más polémico de todo esto, de ese posteo en apariencia rutinario y simple de la China. “La batita es de Wanda, ¿entendes? Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauro. Icardi despechado ok, pero la China que se presta a esto es muy fondo de olla”, asestó.

Fuente: Ciudad Magazine