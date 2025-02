Suspendieron el partido entre Godoy Cruz y Talleres: agredieron al juez de línea y le cortaron la cabeza

Situaciones que dejan mal parado al fútbol argentino. Mientras se esperaba por la reanudación del 0-0 entre Talleres de Córdoba y Godoy Cruz por la tercera fecha del Torneo Apertura, ocurrió una situación insólita: el juez de línea fue impactado por un proyectil lanzado desde la tribuna, el cual provocó un corte en su frente y la suspensión del partido.

Justo unos instantes antes de que inicie el segundo tiempo entre cordobeses y mendocinos, el juez de línea Diego Martín fue brutalmente agredido al recibir un golpe provocado por un fierro, el cual fue lanzado desde la tribuna mendocina del Estadio Víctor Antonio Legrotaglie .

Al momento de que el árbitro principal del encuentro, Yael Falcón Pérez, vio lo que sucedió, corrió hasta el banco de suplentes de los locales y llamó inmediatamente a los médicos del Tomba para que estos asistan a su compañero.

Tras unos minutos de tensión y de demora por lo sucedido, Diego Martín se recuperó del duro ataque, pero Falcón Pérez ya tenía una decisión más que tomada: el encuentro se suspendió por completo.

"Esto no es por una lesión, que el cuarto árbitro lo va a reemplazar, esto es por un agresión", sostuvo el colegiado principal a la hora de detallar el por qué de su dictamen.

Además, el árbitro de 36 años agregó: "No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado en un evento deportivo. Estamos en 2025, no puede pasar esto. Si nosotros no actuamos, esto va a seguir pasando".

Con respecto al partido, se desconoce lo que ocurrirá con lo que resta de la totalidad del segundo tiempo, por lo que se esperará a una resolución del Torneo Apertura.

