Yanina Latorre chicaneó a la China Suárez y la acusó de meterse con hombres casados

El Wandagate suma un nuevo capítulo: el enfrentamiento de la China Suárez y Yanina Latorre. En medio de acusaciones cruzadas, la panelista chicaneó a la artista: “De vos solo recordamos el nombre de las mujeres que sufrieron cuando te metiste con sus maridos”.

Este mediodía, después de que la panelista negara que están en juicio, la actriz compartió una serie de documentos que probarían que Latorre no solo fue notificada, sino que además presentó testigos. “¿En qué quedamos?“, le preguntó la actual de Mauro Icardi al dejarla expuesta en redes sociales.

Furiosa, la angelita recogió el guante: "Soy libre, no me calla nadie ni nadie me dice qué decir. No mando a nadie a defenderme, no filtro, no opero. Manejalo niponita. No me vas a censurar. Vos buscás censurarme".

Acto seguido, preguntó: “¿Cuál sería mi delito? ¿Mi criterio? ¿Mi opinión?“. ”Yo no formé la opinión que se tiene de vos. Esto viene desde lo de Eugenia Tobal embarazada, Pampita y el motorhome y varias más. Todos temas que yo no inicié. La gente se viene formando una opinión negativa de vos hace muchos años", sentenció.

Fue entonces que la chicaneó: “Chinita, si mandamos a un notero ahora a la calle y hace una encuesta ‘dame cinco novios de la China y cinco laburos’, te aseguro que tus laburos no los recuerda nadie”. “De vos solo recordamos el nombre de las mujeres que sufrieron cuando te metiste con sus maridos”, aseguró.

A modo de cierre, preguntó a modo de enigmático: “¿Qué pasó con tus amigas Paula Ch, María del Cerro, Zaira Nara y Gime Accardi?“.

