Se conoció toda la verdad de la "infidelidad" de la China Suárez a La Joaqui

La Joaqui desmintió las versiones que circularon en los últimos días sobre su distanciamiento de la China Suárez, tras los dichos de Yanina Latorre, quien había asegurado que la actriz la había traicionado.



En su visita al programa Cortá por Lozano, la cantante de RKT abordó el rumor lanzado por la panelista de LAM y habló específicamente sobre su supuesta relación con Ecko.

La Joaqui reveló los motivos de su distanciamiento con la China Suárez

Ante la pregunta directa de Verónica Lozano, "¿Te ca... un novio ella?", La Joaqui aclaró: "No, eso no pasó. Yo con el pibe ni salí", y descartó cualquier romance con el joven músico. "Nos conocemos desde la época del quinto escalón", agregó.

Años atrás, La Joaqui y la China Suárez fueron grandes amigas.

Luego, la cantante explicó cómo está hoy su relación con la China: "A veces te desvinculás porque, al crecer, cambian los gustos. A mí me gusta el RKT y a vos el pop. Vos querés escuchar a Selena Gómez con un mate y yo, Pablo Lescano con un tereré".

Pese a las diferencias, La Joaqui dejó claro que no tiene rencores: "No está todo mal, no tuve ningún problema con ella, tenemos la mejor. La verdad, no la cruzo hace un montón porque estoy en otra".

Sin embargo, la cantante cerró con una reflexión algo ambigua: "No hablo hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en persona o no charlarlas".

Fuente: Pronto