Castellano será candidato a convencional en la lista que encabeza Lewandowski

"El ex intendente de Rafaela, Luis Castellano, figura ocupa el décimo primer lugar de la lista de Activemos"

A pocas horas del vencimiento de presentación de listas, el senador Marcelo Lewandowski cerró un acuerdo con el intendente de Funes, Roly Santacroce, que acercó un grupo de alcaldes: "no podemos ir en una lista encabezada por Monteverde", dijeron.

El peronismo de Santa Fe se convirtió en un polvorín. Todos se miraban con desconfianza pero nadie se animaba a sacar los fósforos hasta que Santacroce retomó contactos con Lewandowski y pegó el portazo.

Lewandowski llegaba al cierre con una fórmula deslucida en una alianza con el ex socialista Rubén Giustinani. Ahora, el senador fortaleció su lista con intendentes y jefes comunales que le dan mayora presencia territorial. Además de Santacroce, se sumaron los alcaldes Enri Vallejos, de Reconquista, Marcelo Andreychuk y Luis Castellano, ex intendente de Rafaela. También se acercaron varios jefes comunales.

Desde el entorno del senador venían explorando distintos acuerdos con el objetivo de empezar a darle forma a un peronismo no kirchnerista en Santa Fe. En ese sentido, el diputado provincial Miguel Rabbia se acercó a Amalia Granata pero esa fórmula no se dio. Con más éxito, hizo contacto con el funense Santacroce.

Además, Lewandowski forma parte del grupo que en la Cámara Alta están pensando en un armado autónomo dentro de Unión por la Patria pero sin romper el bloque. En eso también están Fernando Rejal, que responde a Quintela y Guillermo Andrada, que responde a Jalil mientras que el rosarino no reporta a ningún mandatario.

Por parte de los intendentes, aparecieron en los primeros borradores que armaron en el PJ encabezando Monteverde, pero Santacroce no quiso pegarse a un candidato extrapartidario identificado con la izquierda: "no podemos ir con Monteverde", se reprochaban.

De esta manera, Lewandowski encabezará la lista provincial de 50 candidatos y Santacroce la departamental de Rosario mientras que los intendentes ocuparán un lugar dentro de los primeros 10 lugares, detallaron fuentes al tanto de la negociación.

Ahora, el peronismo llevará al menos dos listas: la del PJ que armaron Agustín Rossi, el senador Armando Traferri y Marcos Cleri que por ahora encabezaría Juan Monteverde, el líder de Ciudad Futura, una agrupación de izquierda cercana a Grabois y la de Lewandowski. El misterio lo pone el ex gobernador Omar Perotti que repite que no va a participar pero algunos no le creen y sospechan que prepara una sorpresa para la última hora.

Según contó un dirigente peronista que acercó a Monteverde al PJ, Cristina Kirchner le habría encomendado a La Campora que prioricen el desembarco del candidato de Ciudad Futura y eviten tensar esa estrategia por lugares en la lista.

Desde La Cámpora negaron esa versión: "El candidato de Cristina era la unidad" y como Lewandowski fue el último candidato a gobernador y quien sacó más cantidad de votos, era lógico que fuese él".

En consecuencia, la agrupación de Máximo Kirchner posiblemente no participe de la elección provincial. "Como no hubo unidad, que era nuestra estrategia, nos vamos a mantener prescindentes".

