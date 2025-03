Valeria Soltermam; "Viotti gobierna imponiendo, no tiene rumbo"

La Concejal va con los tapones de punta y no se calla nada, sostiene que Viotti gobierna imponiendo y que no utiliza correctamente los fondos que dispone. Pide dialogo para con las instituciones, las comisiones vecinales y la fiscalía regional. "Falta mucho dialogo y planificación, necesitamos un rumbo claro y entender el rumbo de la gestión de Viotti", dice Soltermam. Un reportaje muy rico de una concejal que no tiene pelos en la lengua y que aspira este año a repetir mandato.