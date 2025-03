La familia de fragancias eternas Born in Roma de Valentino

Hay una ciudad en el mundo que demuestra el poder de los clásicos que son por siempre contemporáneos. Hablamos de la Ciudad Eterna, donde no solo nace una de las casas de moda más importantes del mundo, sino que también es la cuna de la singular familia de fragancias, para mujer y hombre, Born in Roma de Valentino.

En la Ciudad Eterna, donde pasado, presente y futuro se miran cara a cara, nace en 1960 una de las casas de moda más relevantes del mundo: la Maison Valentino. En sus estancias conviven en armonía la alta costura y la cultura urbana. Un ejemplo de las paradojas romanas que Valentino ha sintetizado en las icónicas Rockstuds. Las tachuelas que decoran tanto fachadas de edificios romanos como los estilismos más rebeldes de las últimas décadas. Estas piezas del vestuario arquitectónico y textil también forman parte del uniforme de la familia de fragancias Born in Roma de Valentino Beauty. Todo un símbolo de la modernidad más atemporal, también conocida como eterna.

El nacimiento de una familia de fragancias para mujer y hombre que transmite la luz emocional de la Ciudad Eterna en cada momento del día y la noche.

Desde su lanzamiento en 2019, Adut Akech y Anwar Hadid demuestran que esta familia de fragancias es más una actitud que un lugar de nacimiento en el pasaporte. Ella, una chica sursudanesa refugiada en Australia y convertida en sofisticada supermodelo. Él, un chico californiano con raíces palestinas que se desenvuelve entre la moda y la música con elegancia aristocrática punky. Ambos representan los valores y contrastes que encontramos en esta familia de fragancias que nació hace 5 años, desarrollándose en 4 nuevas líneas de mujer y hombre.

(1) BORN IN ROMA YELLOW DREAM

La versión Donna es obra de los perfumistas Anne Flipo y Nicolas Beaulie. Se trata de una fragancia floral, fresca y seductora. Es perfecta para una mañana vibrante y luminosa. El amarillo solar que ilumina a Roma desde tiempos imperiales, también ha inspirado a los perfumistas Julie Massé y Violaine Collas para crear una fragancia masculina fresca con matices orientales, cítricos y radiantes.

(2) BORN IN ROMA INTENSE

la profunda noche romana transformada en dos fragancias cálidas y sensuales. Ambas con la intensidad exagerada de la Alta Costura. Para la Donna, un moderno aroma floral, cremoso y magnético creado por las perfumistas Amandine Marie y Honorine Blanc. Para el Uomo, Guillaume Flavigny y Antoine Maisondieu, han ideado una elegante fragancia. Se caracteriza por la calidad del Vetiver ahumado de Haiti, más toques refinados de Lavandín y Vainilla.

(3) BORN IN ROMA CORAL FANTASY

La interpretación olfativa de las anaranjadas puestas de sol romanas. Esa hora dorada que da pie al mágico anochecer inspira a los perfumistas Nadège Le Garlantezec y Jacques Huclier para crear una fragancia femenina floral y afrutada con enérgicos efectos jugosos de kiwi y naranja. La versión masculina, a cargo de Nicolas Beaulieu y Jean Christophe Hérault, juega con el contraste entre el día y la noche. El resultado se materializa en una fragancia revitalizadora, fresca, especiada y afrutada.

(4) BORN IN ROMA GREEN STRAVAGANZA

Completa el ciclo circadiano de esta familia de fragancias. Representa un amanecer romántico y vitalismo. Para la mujer, una extravagante mezcla de sensual acorde de té Lapsang Souchong y opulento absoluto de jazmín, con resultado floral, ambarina y amaderada. Perfecta para despertar los sentidos. Igual que la original versión masculina, un aroma fougère con corazón de bergamota y notas de café. Todas ellas vestidas con el frasco tachonado, tachuelas o Rockstuds que son icono de la Maison Valentino y, a la vez, símbolo universal de rebeldía, fortaleza y modernidad atemporal.

