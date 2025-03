La Isla de Fraser la encontramos en Queensland, y es la isla de arena más grande del mundo. Pero no te dejes engañar por su tamaño, esta isla es muchísimo más que un récord, y es que sus largas playas blancas flanqueadas por impresionantes acantilados de arena y sus más de 100 lagos de agua dulce nos transportan directamente a un lugar que es de otro mundo.



Como no podía ser de otra forma esta isla, ubicada frente a la costa de Hervey Bay y que se extiende a través de 123 kilómetros y 166.00 hectáreas, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Aunque no necesitamos fijarnos en la Unesco porque ya su antigua población indígena local la llamaba la isla K’gari, cuya traducción literal es “isla paraíso”. Y no les falta razón, porque pisar esta isla es pisar un lugar mágico que nos envuelve con su arena cruda y escarpada que se siente completamente de otro mundo.



Pero… ¿por qué es de otro mundo? Porque aquí nos encontramos con playas salvajes, imponentes bosques, preciosos lagos de agua dulce cristalina, altas dunas de arena que se alzan ante nosotros a más de 200 metros y una abundante vida silvestre. Es, en definitiva, una de las mejores bazas para hacer turismo de aventura y naturaleza en Australia.



Pero no todo queda ahí… además es uno de los lugares más privilegiado del mundo para ver ballenas jorobadas y un escenario tocado por la gracia y la belleza si lo que nos apasiona es ver el fondo marino.



¿Qué hago en esta imponente isla?



La Isla de Fraser tiene infinitos planes para ofrecernos, pero hay que ser conscientes de que la situación actual puede que no sea la mejor para realizarlos. Aún así… ¿Por qué no apuntamos todo lo que nos morimos por hacer cuando todo esto pase? Atentos…



100 baños inolvidables



En la Isla de Fraser nos da cientos de opciones para pegarnos un buen chapuzón, y es que visitar la isla es sinónimo de un buen baño en alguna de sus turquesas aguas. No debes perderte el Lago McKenzie, un lago encaramado alimentado por agua de lluvia y rodeado por arena blanca y pura.



Otra de las grandes bazas es el Lago Wabby, que se encuentra al borde del Hammerstone Sanblow. Es el lago más profundo de toda la isla y cuando brilla el sol es imposible resistirse a sumergirse en sus profundidades esmeralda.



¿Eres más de un paseo? Entonces para ti es el Eli Creek, un arroyo de agua dulce clara por la que puedes caminar al borde de su paseo marítimo. Después siempre puedes flotar con la corriente hasta la playa.





Hay cientos de lugares, como te contamos, como por ejemplo las Champagne Pools, donde el oleaje choca contra una serie de paredes de roca en una piscina tranquila pero burbujeante. Vamos… un jacuzzi al natural.



Caminata en la Isla Fraser



La isla también cuenta con atractivos para los apasionados del senderismo. Por eso hay una pista de 90 kilómetros de largo que serpentea la mayor partir de los sitios más notables de la isla, como el Lago McKenzie o la torre de la selva tropical de árboles en el Valle de los Gigantes.





Para hacer el recorrido entero necesitarás aproximadamente 6 días, pero no te preocupes porque tienes sitios de sobra en los que poder acampar. Si no eres de andar tanto… no te preocupes puedes focalizarte en una de las tantas rutas que lo componen.



En 4X4 por la playa



Es importante que sepas que todas las carreteras de esta isla están hechas de arena blanda, por lo que por ellas solo pueden circular los vehículos que sean 4X4. Y es este otro de los grandes atractivos de la isla por el que cientos de personas se deciden a viajar hasta aquí.





Uno de los lugares más aclamados para hacerlo es la conocida como 75 Mile Beach, que se encuentra al este de la isla. Nosotros también te recomendamos que te subas a tu 4X4 y te dirijas a los lagos centrales, en los que podrás deleitarte con el impresionante lugar de Pile Valley, repleto de arboles altos y rectos.



¿Mochilero o sibarita?



Viajes como viajes aquí hay lugar para todo el mundo y para todos los presupuestos. Puedes alojarte en los campamentos si lo que quieres es empaparte de la naturaleza, como por ejemplo en las dunas de Eastern o Western Beach.



Si eres más de resort, no te preocupes porque aquí puedes encontrar un pedazo de resort de cuatro estrellas con villas independientes y casas en plena playa si lo que quieres es el absoluto relax.



El privilegio de ver ballenas jorobadas



Cada año miles de ballenas migran de las frías aguas antárticas a los mares tropicales más cálidos de la costa este de Australia para dar a luz a sus pequeños ballenatos. A su vuelta, muchas de ellas se detienen a descansar en las aguas protegidas de Hervey Bay antes de regresar hacia el sur.



Aquí, uno de los mejores lugar del país para verlas, encontramos el mejor momento para verlas entre agosto y finales de octubre, donde podemos admirar el espectáculo de admirar con nuestros propios ojos a las ballenas jorobadas con sus crías.



Mil opciones en la isla de arena más grande del planeta… Nosotros, no nos aguantamos las ganas de visitarla.

Fuente: El Periodico.com