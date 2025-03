Dura advertencia de La Pampa por las rutas nacionales: "Están a punto de colapsar"

El estado de las rutas sigue ocupando un lugar de privilegio entre las principales preocupaciones de los gobernadores. Esta semana, fue el mandamás de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien denunció que casi la mitad de las arterias administradas por Nación en la provincia están al borde del colapso, al tiempo que exigió el traspaso de 600 kilómetros de traza para que sean manejadas por la gestión local.

La inquietud por el mantenimiento de las rutas nacionales no es exclusiva de un distrito. Tanto en 2024 como en el incipiente 2025, ya fueron diversas las jurisdicciones, aliadas y opositoras a Javier Milei, que alertaron sobre la urgencia de avanzar en las obras. A esos pedidos se sumaron también actores privados y diversas cámaras empresariales, alarmadas por las dificultades crecientes para trasladar la producción.

Duro reclamo de La Pampa por las rutas nacionales

Desde territorio pampeano, concretamente, Ziliotto presentó una nota institucional al Gobierno nacional que, hasta el momento, no obtuvo respuesta, según confirmaron desde su gestión a Ámbito. El tema fue puesto sobre la mesa por el mandatario peronista durante la apertura de sesiones ordinarias, y luego ampliado en sus redes sociales.

Puntualmente, su gestión especificó que "el 42% de las rutas nacionales en la provincia están muy cerca de colapsar por el deterioro que presentan, de acuerdo con un estudio realizado por una consultoría que se focalizó en la seguridad vial", dato que "permite tomar dimensión del grave problema al que se enfrenta La Pampa, dado que por esas rutas circula más del 80% del tránsito vehicular provincial".

"Desde que Javier Milei asumió la presidencia del país, la inversión en rutas nacionales fue nula y esto produjo su deterioro. Hoy, en La Pampa, unos 600 kilómetros de corredores nacionales muestran un estado muy preocupante. Las rutas que tienen tramos al borde del colapso son las siguientes: 5 (entre Santa Rosa y La Gloria); 152; 143; 151; 154; 188 y algunos tramos de la 35", denunciaron desde la provincia patagónica.

A la par, en Santa Rosa advirtieron que, además de la seguridad vial, está en juego al conectividad del distrito con el resto del país, una preocupación compartida también por jugadores del sector privado. Sobre este punto, Ziliotto insistió con que se coparticipe el impuesto a los combustibles, una iniciativa que los gobernadores vienen reclamando y que tiene su correlato en diversos proyectos freezados en el Congreso.

Por su parte, el presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas, precisó que “aproximadamente el 42% de las rutas nacionales en la Provincia están en rojo, lo que significa que su funcionalidad como tal está muy cerca de colapsar".

"Estos tramos tienen una combinación de fallas importantes, tales como presencia de baches, peladuras, deformaciones longitudinales, ahuellamientos, fisuras, banquinas descalzadas o en mal estado, falta de capacidad vehicular, etc., por lo que su deterioro se acelera rápidamente”, agregó.

En ese sentido, Cadenas dijo que el deterioro de las rutas nacionales también afecta a las provinciales, ya que el tránsito se desvía por las trazas en mejor estado. Tras la advertencia, el funcionario aseguró que urgen medidas por parte de Nación. “De lo contrario, el daño será tal que afecte la conectividad, la seguridad y el funcionamiento normal de la provincia”, concluyó.

Pese a ser abiertamente opositora a la Casa Rosada, La Pampa es una de las provincias que ingresó al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, donde, entre otras, el Estado se comprometió a compensar deudas con los distritos mediante distintos ítems, como obras públicas, empresas y tierras fiscales, por ejemplo. Sin embargo, el gobierno local dio cuenta a este medio de que Nación no está cumpliendo con su parte. "No avanza", sentenciaron.

El pedido de la administración pampeana por las rutas sumó el respaldo del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional (Sipevina). Su secretario general, Miguel Ángel Chamorro, comentó que están gestionando una gestión con el gobierno de la provincia para saber conocer cuál es el plan de acción. A la vez, en diálogo con Radio Kermés, reveló que presentaron una denuncia para que la Justicia investigue el destino de los fondos específicos que se cobran mediante impuestos y que se deben destinar a la mejora de las rutas.

Cruces entre provincias y Nación por las rutas

Durante los primeros meses del año, la gestión de Javier Milei anunció la privatización de diversos corredores viales en todo el país. La medida fue recibida con cautela. Sobre este punto, el ministro de Infraestructura de Santa Fe, Lisandro Enrico, dijo a Ámbito: "Mucho no cambia la realidad de lo que está pasando en las rutas nacionales, que es muy grave. Cada vez que ponemos las ruedas sobre una ruta nacional, ponemos en peligro nuestras vidas".

"Hay un nivel de desatención global enorme en todas las rutas del país. La ruta es una obra pública viva, no es una obra que la construiste, como un hospital, una vivienda o un monumento y lo dejaste y sigue: la ruta necesita inversión permanente de conservación y mantenimiento", precisó el funcionario provincial.

Enrico, además, agregó que "el tiempo pasa, las cosechas empiezan a moverse, pasaron las vacaciones y toda su circulación, y no hubo mejoras".

"No están haciendo tareas elementales, como calzar la banquina o cortar el pasto para que se vean los carteles. No hacen bacheo, mantenimiento. Esto es un anuncio de algo que vendrá más adelante, pero que tiene mucha lentitud. Uno no hace una licitación de un tramo de ruta y lo resuelve en seis meses", completó.

Fuente: Ámbito