Oasis anunció una película sobre su gira “Live ‘25″y la producirá el creador de “Peaky Blinders”

Cada vez falta menos para el regreso de Oasis a los escenarios. En julio de este año comenzará la gira Live ‘25 en el Reino Unido y será el puntapié para una serie de conciertos que los hermanos Gallagher darán en todo el mundo luego de un impasse de 15 años.

En lo que respecta a nuestro país, la banda británica se presentará con dos shows en River, el 15 y 16 de noviembre, además de haber confirmado fechas en Brasil, Chile, Irlanda, Australia y los Estados Unidos.

Como nuevo dato, Liam y Noel Gallagher anunciaron que grabarán un documental en relación con la gira. La cinta será producida por el creador de “Peaky Blinders”, Steven Knight, y dirigida por Dylan Southern y Will Loveloce, responsables de la película concierto de LCD Soundsystem “Shut Up and Play the Hits”.

Después de 15 años, el grupo británico volverá a la acción en Cardiff (Gales) el 4 de julio con una primera etapa europea en Reino Unido e Irlanda.

Se conoció quiénes serán los músicos que acompañarán a Liam y Noel Gallagher en el regreso de Oasis

Los detalles sobre los conciertos se van revelando de a poco y, mientras ya se conocieron los teloneros que los acompañarán en la gira -Richard Ashcroft y Cage The Elephant, entre otros- ahora se confirmó cuál será la formación con la que contarán Liam y Noel en el escenario.

Por un lado, contarán con Andy Bell en el bajo, quien fue parte de la banda durante 10 años, habiendo ingresado en 1999. Además, en guitarras se presentarán Gem Archer -también miembro de la banda desde 1999- y Paul “Bonehead” Arthurs, un nombre que venía resonando con fuerza, ya que es miembro original del grupo.

Finalmente, la formación se completa con Joey Waronker en la batería, quien debutará con Oasis para esta gira, aunque ya trabajó junto a grandes artistas como Beck, R.E.M., Elliott Smith y Roger Waters.

