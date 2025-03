Las microtendencias claves del invierno

Son el recurso perfecto, ya que la gran mayoría surge en contextos distintos a las pasarelas de moda oficiales y su evolución se comporta a un nivel más micro o más pequeño si se quiere. Lo mejor que tienen es que al ser más efímeras las veremos en menos gente y su capacidad de hacerse masivas no siempre triunfa, lo que nos encanta.



Conservando su estatus de minoría, rescatamos las imágenes que más nos gustaron para que te inspires y puedas llevarlas.

Bufandas con capucha



Hace un par de años las capuchas lo invadieron TODO. Esta vez las tejidas, cumplen con su rol de bufanda y pueden llevarse envolviendo el cuello y la cabeza lo que las hace súper abrigadas, y originales. Una pieza nueva con doble rol que vuelve muy cool al estilismo.

Botas de gamuza marrón



El marrón chocolate fue uno de los colores más fuertes en 2024 y, como el mocha mousse es el color del año 2025 según Pantone, todo indica que el marrón no va a desaparecer. Tampoco desaparecerá la gamuza. Este modelo de botas amado por las parisinas, se lleva con las marcas del tiempo: usadas, gastadas, desparejas. No hace falta mantenerlas impecables. El uso hace de cada par un modelo original y único.

Jeans muy relajados





La era de los cortes amplios sigue dominando en materia de tendencias de denim. Conviviendo con fits straight y wide leg, los jeans de patrón baggy, barrel o loose invaden los looks de la temporada, con esa onda casual que se ve elevada cuando se combina con bolsos de líneas impecables y mocasines, mules o zapatos de punta.

Cartera gigante



Los vimos por todas partes: pasarelas, calle y vidrieras. El formato clásico es el más visto pero no el único. Se lleva a mano, al hombro o en el antebrazo. El cuero es sin dudas su mejor aliado pero como ya dijimos, la gamuza este invierno tendrá su momento de gloria.

Rosa empolvado



Es lo suficientemente delicado como para combinar con paletas neutras, pero también es fresco, mucho más cuando se combina con otros colores brillantes, como verde pistacho o amarillo limón. Será sin dudas uno de los tonos del momento, despojado por completo de su costado aniñado. Su aire es más bien retro y sexy.

Fuente: ELLE