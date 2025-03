Pullaro prometió terminar con la licencia con goce de sueldo para los estatales que sean candidatos

El gobernador Maximiliano Pullaro explicó que el decreto 433 de este año, a través del cual se permite tomar licencia con goce de sueldo durante la campaña electoral a los empleados públicos que son candidatos para las próximas elecciones, lo firmó en virtud de que ese beneficio está incluido en el estatuto de los trabajadores del Estado santafesino. Pero admitió que fue un error, que es parte de los “privilegios con los que hay que terminar” y se comprometió a “corregir” esta situación para las próximas elecciones.

Ese beneficio, dijo el gobernador en un mensaje de audio que envió al programa El Contestador de Radio 2, está vigente desde 1983 y la licencia con goce de sueldo para todos los estatales que sean candidatos, menos los policías, rigió en todas las elecciones durante los últimos 40 años. El decreto de este año lo que hizo es generalizar el beneficio, de manera de igualar a integrantes de la fuerza de seguridad con docentes y trabajadores de la administración central.

Pablo Motto, conductor del programa, hizo a poco de iniciar el programa un editorial crítico sobre el tema, por el privilegio que la licencia con goce de sueldos para los estatales representa frente a otros candidatos que trabajan en el sector privado. “Gobernador, aún tiene tiempo para corregir este error; reconocerlo no es muestra de debilidad sino de liderazgo”, invitó. En los últimos días también candidatos de La Libertad Avanza cuestionaron el decreto del mandatario provincial.

Pullaro recogió el guante y envió un audio al programa. “Hola Pablo, acabo de escuchar tu editorial. Soy el gobernador de la provincia, aunque te parezca raro coincido. Siento que fue un error el decreto, aunque tiene una explicación. Me comprometo a corregirlo porque hay privilegios que tienen que terminar. Primero decirte que esto se hizo todos los años desde 1983, que el estatuto del empleado público le da esa licencia con goce de sueldo a los estatales, salvo al personal policial. Lo que hice con ese decreto es equiparar a todos los empleados públicos: docentes, policías, administración central. Admito y entiendo que no fue correcto; tal vez los tiempos no me permitieron analizar correctamente. Para la próxima elección voy a corregir esta norma de fondo para que no vuelva suceder”, señaló el jefe del Estado santafesino.

CON INFORMACION DE ROSARIO3.