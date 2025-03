Reforma constitucional: "La oportunidad se basa en un consenso que antes no se había alcanzado"

Franco Gatti es abogado por la UNR y docente adjunto de esa casa de estudios. Además, es director de Innovación normativa de la provincia, y fue asesor y coordinó el equipo de trabajo que derivó en la redacción de la ley que, a comienzos de diciembre de 2024, declaró la necesidad de la reforma de la Constitución santafesina. Desde ese lugar, dialogó con El Litoral para explicar cuáles son los temas que, a su criterio, constituyen el núcleo de esta reforma y cuál es el propósito de los cambios que, en definitiva, se orientan a lograr "un Estado a la altura de estos tiempos".

- ¿Por qué se consideró que este era un momento oportuno para reformar la Constitución de la provincia?

- En primer lugar, porque la Constitución de la provincia cumple 63 años en abril, es de 1962. Ese es un elemento importante porque, en este período, la Argentina atravesó tres golpes de Estado y una reforma constitucional nacional; casi todas las provincias reformaron sus constituciones, y hubo una revolución tecnológica, cultural, educativa y productiva. Y en cuanto a la oportunidad que es, a veces, un argumento confuso que se presenta en el discurso público, subrayamos que ya existía una deliberación consolidada porque hubo intentos (de reforma) en otros gobiernos. Había muchos consensos conformados en torno a la reforma; primero en la necesidad de hacerla y, después, por los temas en los que fuerzas políticas que podrían estar en extremos opuestos tenían cierto acuerdo. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a los privilegios de la política, los fueros y la duración del período de sesiones ordinarias. Hay temas que son más controvertidos, pero la cuestión de la oportunidad es importante porque parece que venimos desplazando la discusión y, en realidad, ya existe un fondo en esa discusión bastante consolidado. La oportunidad tiene que ver con esto: con que se logró un consenso que en otro momento no se había alcanzado.

- Es amplísimo el temario que abarca la ley de necesidad de reforma, como lo es el alcance de una Constitución. Pero es interesante la agenda que se habilita a discutir para temas que comenzaron a tener relevancia en los últimos años.

- En rigor, lo que dice la Constitución vigente en el artículo 114, que se complementa con el 115, es que cuando se promueve un proceso de reforma se tiene que determinar, en primer lugar, si va a ser total o parcial y, en este caso, cuáles son los artículos o temas habilitados. En esto quiero hacer hincapié porque otras fuerzas políticas han sembrado algunas dudas en relación a qué se puede reformar y qué no. En la ley incluimos 42 artículos habilitados para ser reformados y algunas pequeñas derogaciones de temas muy particulares. Luego, se habilitaron asuntos que no pudieron ser previstos por los constituyentes del '62. Por ejemplo aquellos vinculados a los derechos digitales y la seguridad como un derecho fundamental que no era un problema en la agenda de 62 años atrás.

Lo que hicimos fue identificar los artículos que se habilitan para reformar; luego hay temas nuevos que no están en la Constitución y entendemos que es un momento histórico para incorporarlos. Como decía, la seguridad como derecho fundamental de las personas además de una obligación del Estado; los derechos digitales en el contexto de la revolución que estamos viviendo y que involucra la protección frente al ciberdelito y las estafas; el derecho al ambiente que, si bien estaba presente en 1962, no se había consagrado en los términos de la Constitución Nacional de 1994 ni de los tratados internacionales; el derecho al agua. Son algunos de los temas que se habilitan y la convención tendrá el trabajo de darle forma, de construir un conjunto de cláusulas sobre ellos.

Elección y después...

- ¿Qué va a pasar después del 13 de abril que es la fecha de elección de convencionales reformadores? ¿Cuál es el proceso que se abre a partir de esa fecha?

- Por ley, después del 13 de abril el gobernador tiene un período de un año para convocar a la convención reformadora. Esa convención se va a reunir en la ciudad de Santa Fe, y tiene 40 días para sesionar, prorrogables por 20 más: son, en total, dos meses como máximo para llevar a cabo las reformas habilitados por la ley.

- En tu opinión, ¿cuál es el núcleo de esta reforma?

- Para mi lo más importante es tratar de configurar, en términos constitucionales, un Estado que esté a la altura de los tiempos; que sea moderno pero con un sentido, no como un término vacío. Un Estado que sea eficiente, respetuoso de los derechos, que consagre la igualdad, y que avance en ser ejemplar frente a la ciudadanía: que trabaje, que dé respuestas, que sea sostenible en el tiempo y que esté para garantizar condiciones de vida dignas a las personas. Ese es el Estado que se tiene que configurar desde el año que viene a partir de la Constitución reformada. Para ello, entre otras cosas, se establecen principios como la responsabilidad fiscal; se eliminan privilegios como los fueros, y se establece un Estado que rinda cuentas, que defina sus políticas a partir de una evidencia y las evalúe. Que el Poder Judicial esté a la altura de los tiempos, que la selección de jueces, fiscales y defensores sea por un mecanismo constitucionalizado y transparente; que los jueces no se puedan quedar en los cargos toda la vida sino que tengan un límite de edad y eso no afecte su estabilidad sino que sea un plazo previsible. También se propone que la Legislatura sesione durante un período más razonable y no desde el 1ª de mayo como es ahora y que haya límites a la reelección de legisladores. Todo eso va a dar la pauta de un Estado para el futuro.

– Otras provincias renovaron sus constituciones en los últimos años. ¿Qué distingue al proyecto santafesino del resto?

- Cuando nos propusimos elaborar la ley que contiene los posicionamientos de fuerzas políticas muy diversas, pensamos que tenía que ser el punto de partida de una Constitución de vanguardia en el sentido de que prevea un Estado ordenado, eficiente, responsable pero que le dé lugar a los derechos que no pudieron ser previstos en el '62 y que no fueron incorporados en la reforma nacional de 1994 ni en las constituciones recientes. Por ejemplo, estas cuestiones vinculadas a la ciudadanía digital, a pensar en el gobierno abierto, el derecho de los ciudadanos a tener una buena administración y todo lo que pueda hacer a una constitución que no olvida su pasado porque reconoce el recorrido que tuvo la provincia en temas en los que fue pionera, pero que mira hacia el futuro. Porque sabe que Santa Fe es un motor productivo del país y, por eso, entre otros temas habilitados, hay cuestiones vinculadas con la biotecnología.

Santa Fe es un motor productivo importante y tiene que tener un Estado que acompañe esa producción. La Constitución trasciende a los mandatos, es una norma para regir las próximas décadas, una contención para que cada gobierno con su impronta no pueda desconocer avances ni dejar a la ciudadanía al arbitrio de una gestión.

- ¿ Es la reforma ideal o la reforma posible?

- Siempre las reformas normativas son las posibles porque, quienes venimos del Derecho, sabemos que las normas jurídicas son producto de acuerdos, conflictos y tensiones. En este caso son producto de un consenso. Será la Constitución posible pero apostamos, a partir de la elección del 13 de abril, a que sea la mejor posible. Constituciones ideales no hay, siempre existe algún aspecto que nos gustaría que esté definido de otra manera, pero apelamos a que esta ley permita ir hacia la mejor constitución posible para este momento histórico.

Perfil

Franco Gatti es Abogado con diploma de honor por la UNR. Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy con máxima calificación extraordinaria por la Universidad de Génova. Especialista en Derecho Público Global por la Universidad de Castilla La Mancha. Profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la UNR

Fue Asesor para la redacción de la Ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional.

Actualmente, es Director de innovación normativa de la Provincia de Santa Fe

CON INFORMACION DE ELLITORAL.