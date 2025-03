Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el dueño de la casa donde pasó sus últimos días

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, este martes declara el dueño de la casa en la que vivía y también hablará la encargada de negociar el alquiler en el country San Andrés, de Tigre.

Durante la instrucción de la causa, Andrea Flavia Penelope Jordan (51) dio su testimonio el 8 de noviembre de 2021. Aseguró tener una inmobiliaria en Nordelta y que hace 10 años se dedicaba a ese rubro.

“Trabajo con empresas. Suelen llegar muchos extranjeros y futbolistas. Diego no era el único, tengo bastantes, porque la zona es así”, explicó. Y siguió: “Cuando pasó lo de Diego, como fue algo que me sorprendió, nunca imaginé que podía tener tanta repercusión”.

Al mismo tiempo, señaló: “Fue más o menos el 6 de noviembre que me empezaron a pedir casas. Siempre a mí, o me pedía Vanesa Morla -hermana de Matías, el abogado de Maradona-, o de la oficina, o alguna persona de Diego, familiar, pareja o expareja. No era una persona en particular, incluso Diego también me podía pedir”.

De acuerdo a lo que contó Jordan, Maradona estaba buscando una casa para quedarse, como mucho, dos meses, con un presupuesto de U$S 20.000 para ese período: “En esa oportunidad participaron mucho las hijas (en la elección de la casa). Fue la primera vez que ellas participaban. A la que vi en videollamada fue a Giannina, pero no la conozco personalmente”.

Tras rechazar una serie de propiedades que no cumplían con los requisitos que Maradona quería, quedó la casa del country San Andrés. “No era fácil alquilar para Diego, porque muchas veces la gente no quería alquilarle”, remarcó. Sobre la propiedad que finalmente eligieron, comentó: “El propietario me mandó fotos y videos, pero ellos querían que hiciera una videollamada”.

“Hicimos varias videollamadas por WhatsApp, no recuerdo si fueron dos o tres, pero sí que fueron con Vanesa (Morla, hermana del apoderado), Maxi (Pomargo, su asistente personal) y la última con Diego y Giannina, y no sé si alguien más. El video era yo desde la casa mostrándoles todo, bajando y subiendo escaleras. Les dije todo para que quede clarísimo”, indicó.

“Luego vimos el tema seguridad, porque a Diego le preocupaba la privacidad. Tipo 12.00 y 13.00 fue la última videollamada con Diego. Después me dijeron que estaba ok y que lo cerrara. El total fue de U$S16.000 por un plazo que iba del 9 o 10 de noviembre hasta el 31 de enero. Les dije de seguir hasta febrero, pero no quisieron. Parece que Diego se quería ir, él quería estar en zona sur. Se ve que estaba ahí solo para estar cerca de la familia. Eso es lo que pienso yo", consideró.

A su vez, indicó que la casa en el country San Andrés la eligieron Diego y Giannina: ”Fueron ellos los que me dijeron que sí”. Y aclaró que Vanesa Morla era quien firmaba los contratos, pero no sabía si los firmaba como apoderada o gestora de negocios. “Lo debería revisar, no recuerdo bien”, declaró en ese momento.

La palabra del dueño de la casa en la que vivió Maradona

Santiago Giorello, el dueño de la casa en la que vivía Maradona cuando murió, declaró el 16 de diciembre de 2020. Afirmó que la alquiló por “necesidades económicas” y que a mediados de octubre se la ofreció a un vecino que sabía que se dedicaba a los alquileres temporales.

Este vecino le consultó si estaba dispuesto a entregarla desde lo inmediato hasta fines de enero y Giorello accedió. En ese momento se pusieron en contacto con la inmobiliaria “Jordan Camus” (la cual pertenecía a Andrea Flavia Penelope Jordan) y arreglaron las condiciones.

Sin embargo, recién cuando terminó de arreglar con la inmobiliaria se enteró de que el inquilino iba a ser nada más ni nada menos que Maradona. “Nos sorprendimos. Veníamos siguiendo por la tele que Maradona era una persona que salía de una internación, por eso tuvimos las dudas”, sostuvo, aunque finalmente aceptó.

“Ese mismo día nos pusimos a embalar la casa, dejando una habitación cerrada en el primer piso con todas nuestras pertenencias”, señaló. Cuando se enteró del fallecimiento, contó que se puso a disposición de Vanesa Morla

