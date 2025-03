¿Devaluación en puerta? El mercado duda de Caputo y el dólar se recalienta

Para la City, la volatilidad financiera de los últimos días puso en jaque la estabilidad cambiaria. El creciente temor sobre la continuidad del esquema de devaluación controlada generó un cambio de expectativas entre los inversores, quienes comenzaron a desarmar posiciones en pesos y buscar cobertura en dólares. Esta dinámica se tradujo en un incremento en la demanda de divisas y un deterioro en la acumulación de reservas, un factor clave para la estrategia económica del Gobierno.

Para los especialistas relevados por iProfesional, la incertidumbre sobre la política cambiaria fue el principal detonante del ajuste observado en los mercados. La falta de definiciones claras sobre el ritmo del "crawl" cambiario y los rumores de eventuales modificaciones en el esquema de intervención del BCRA incentivaron a distintos actores a modificar su estrategia. Durante meses, el diferencial de tasas había fomentado el carry trade, lo que permitió al Central comprar dólares de manera sostenida. Sin embargo, en un giro abrupto, los incentivos se revirtieron, llevando a una fuerte venta de reservas para contener la presión sobre el tipo de cambio.

En este sentido, indicaron que el impacto de este cambio se reflejó tanto en el dólar financiero como en los contratos de futuros, donde las tasas implícitas subieron considerablemente. Asimismo, el desarme de posiciones en pesos por parte de inversores y entidades financieras contribuyó a la presión vendedora sobre la autoridad monetaria. Mientras tanto, las exportaciones, que podrían haber brindado un alivio al flujo de divisas, no lograron compensar el desequilibrio, en un contexto donde la balanza comercial muestra signos de fragilidad.

Los expertos señalaron que la estabilización del mercado dependerá en gran medida de las negociaciones con el FMI, cuyo acuerdo técnico aún no se ha cerrado. La posibilidad de que el organismo permita al Gobierno intervenir tanto en el mercado oficial como en el financiero podría ayudar a acotar la volatilidad y sostener el proceso de desinflación. No obstante, hasta que haya definiciones concretas, el mercado seguirá atento a las señales del Ejecutivo y del Banco Central, mientras la dinámica cambiaria continúa siendo un factor de tensión clave para la economía.

La volatilidad cambiaria y las expectativas del mercado

Desde la consultora económica 1816 señalaron que la dinámica financiera mostró una mejora tras la aprobación del DNU en Diputados y luego de que los inversores lograran procesar mejor las noticias recientes. A pesar de que los precios del Contado con Liquidación (CCL) y los contratos de futuros del dólar aún se encuentran elevados, los valores retrocedieron desde los picos intradiarios.

Los analistas de la consultora explicaron que la raíz de esta inestabilidad reside en la incertidumbre sobre la continuidad del "crawl" del 1% mensual. En varias oportunidades, el ministro de Economía, Luis Caputo, evitó confirmar que esta estrategia se mantendrá, lo que generó dudas en el mercado. En los últimos meses, esta tasa de ajuste había incentivado a los inversores a realizar operaciones de carry trade, facilitando al BCRA la compra de dólares en el mercado oficial. Sin embargo, cuando las expectativas cambiaron, los operadores comenzaron a desarmar estas posiciones, lo que generó presiones sobre la cotización de la divisa.

Desde 1816 explicaron que las crecientes dudas sobre el futuro del tipo de cambio oficial, sumadas a los constantes rumores sobre la posible instauración de bandas de intervención, llevaron a que muchos actores del mercado desarmaran sus estrategias de carry trade. No se trata de un pronóstico de devaluación abrupta, sino de una mayor cautela ante la pérdida de certeza sobre la rentabilidad de las inversiones en pesos en relación con el dólar oficial. A pesar de este escenario, la información disponible hasta ahora muestra que los préstamos bancarios en dólares no han sufrido un desarme significativo en los últimos días, lo que podría indicar que el mercado aún está en fase de evaluación.

Para la consultora, otro factor determinante ha sido la evolución de las tasas implícitas en los contratos de futuros de Rofex. En pocos días, estas pasaron a superar ampliamente las tasas de las Letras del Tesoro (Lecap) con vencimientos comparables. Hasta hace poco, la rentabilidad estaba del lado de vender dólares oficiales y posicionarse en instrumentos en pesos, pero ahora la estrategia más conveniente es la inversa: vender títulos en pesos, comprar dólares oficiales y vender contratos de futuros. Este cambio en la dinámica del mercado ha forzado al BCRA a convertirse en vendedor neto en el mercado de cambios.

La presión sobre el BCRA y las reservas en caída

Los especialistas de 1816 detallaron que, como resultado de estos movimientos, el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s 1.008 millones en tan solo cinco jornadas. Este nivel de ventas es el más alto desde la semana previa a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2019, cuando el entonces presidente Mauricio Macri endureció el cepo cambiario. La consultora destacó que, aunque Argentina sigue presentando un superávit comercial, este es extremadamente reducido. En el primer bimestre del año, el saldo fue de apenas u$s 390 millones, impulsado casi exclusivamente por el sector energético.

El problema de fondo, según los analistas de la firma, radica en que la cuenta corriente necesita una cuenta financiera muy superavitaria para evitar que el BCRA siga vendiendo reservas. Hasta ahora, la confianza en la estabilidad del tipo de cambio había permitido que los inversores se endeudaran en dólares para colocarse en pesos, lo que contribuía a estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, con el quiebre de esa certeza, las condiciones han cambiado y la presión sobre las reservas podría continuar.

Para 1816, la clave de la estabilidad en los próximos meses dependerá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La aprobación del DNU en Diputados despejó un obstáculo, pero aún falta cerrar el acuerdo técnico con el organismo multilateral. Según declaraciones del presidente Javier Milei, este proceso podría finalizar a mediados de abril, lo que implicaría que los desembolsos del FMI llegarían recién a finales del próximo mes.

Mientras tanto, el mercado se mantiene a la espera de definiciones claras sobre la política cambiaria. En este contexto, la consultora plantea tres posibles escenarios: la intervención del Gobierno en los futuros del dólar para restaurar los incentivos a la liquidación, un compromiso explícito de las autoridades para sostener el esquema de ajuste del tipo de cambio o la implementación anticipada del nuevo régimen cambiario. Aunque la liquidación estacional del sector agroexportador podría contribuir a aliviar la presión sobre las reservas, queda por verse si será suficiente para compensar el impacto de la reciente volatilidad en el mercado.

Los analistas de 1816 concluyeron que, hasta que no haya certezas sobre el rumbo económico, la tensión en el mercado financiero persistirá. En este contexto, los inversores deben mantenerse atentos a las señales que emita el Gobierno y a la evolución de las negociaciones con el FMI para evaluar el camino a seguir en los próximos meses.

El regreso de la volatilidad al mercado

A su turno, desde GMA Capital señalaron que, luego de mucho tiempo, la volatilidad volvió al centro de la escena en el mercado financiero argentino. El ruido se hizo presente tanto en la cotización de la divisa norteamericana como en el resto de los activos financieros.

Según explicaron los especialistas del bróker, desde el inicio de 2025 se observó una mayor demanda de los dólares financieros MEP y contado con liquidación (CCL), lo que obligó al Banco Central a utilizar u$s 983 millones en enero para contener la suba. Sin embargo, lo que no se había visto hasta ahora era un incremento significativo en la demanda de cobertura sobre el tipo de cambio oficial.

Sus analistas detallaron que, en los últimos seis meses, se registraron rescates en fondos Dollar Linked por $530.000 millones y una demanda prácticamente nula en licitaciones recientes, con apenas u$s 268 millones. Esto reflejaba que los inversores descontaban que el ritmo devaluatorio no experimentaría grandes cambios. No obstante, diversos factores generaron una recalibración de expectativas y llevaron a un cambio de estrategia en el mercado.

Asimismo, indicaron que la incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI, las dudas sobre el nuevo programa económico y una entrevista televisiva del ministro de Economía que no despejó interrogantes fueron los detonantes de esta situación. Como consecuencia, los contratos de futuros de dólar subieron hasta un 5% el martes y los bonos Dollar Linked avanzaron hasta un 3,6%, lo que evidenció una mayor expectativa de devaluación.

El impacto en el carry trade

Los especialistas de GMA Capital explicaron que, hasta hace poco, el diferencial de tasas entre instrumentos en pesos y el ritmo del tipo de cambio venía funcionando como incentivo para mantener inversiones en moneda local. De hecho, las tasas implícitas en futuros de dólar se encontraban alineadas con la devaluación esperada, lo que permitía a los inversores mantener sus posiciones cubiertas.

Desde la sociedad de bolsa detallaron que los sintéticos Dollar Linked con vencimiento entre mayo y julio registraron rendimientos de entre 4% y 10% en los últimos meses. Esto incentivaba a los inversores a desprenderse de sus dólares y aprovechar los retornos en pesos. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente en las últimas semanas.

Actualmente, el mercado enfrenta una nueva realidad. Los rendimientos en pesos a 90 días subieron 600 puntos básicos, lo que refleja un mayor riesgo por permanecer en moneda local. Al mismo tiempo, el carry cubierto a tres meses pasó de ofrecer un rendimiento positivo del 5% a registrar una pérdida del 12% anual. Esta situación llevó a algunos inversores a dolarizarse a cualquier costo, alterando la dinámica del mercado cambiario.

Los incentivos no ayudan a la estabilidad cambiaria

Desde GMA subrayaron que el Banco Central acumuló ventas por u$s 1.008 millones en las últimas cinco ruedas, el peor registro desde la semana previa a las elecciones generales de 2019. Este volumen de intervención responde a varios factores, entre ellos la menor liquidación del sector exportador y la cobertura de posiciones en dólares por parte de entidades financieras.

Según explicaron los expertos, las liquidaciones agropecuarias informadas por CIARA-CEC pasaron de un promedio diario de u$s 108 millones a solo u$s 64 millones en la última semana. Al mismo tiempo, los bancos comenzaron a dolarizarse mediante la compra de dólares en el mercado oficial y la venta de futuros, aprovechando la flexibilidad en el manejo de los depósitos en dólares.

No obstante, los especialistas de la sociedad de bolsa destacaron que la creación de crédito en dólares se mantuvo estable, con un promedio de u$s 71 millones en las últimas tres ruedas, lo que evitó una liquidación aún menor de divisas. Sin embargo, el Banco Central podría cerrar marzo con uno de los peores saldos de ventas de los últimos años para este mes, a pesar de las restricciones cambiarias vigentes.

Las reservas en la cuerda floja

Los expertos de GMA Capital advirtieron que la reciente ola vendedora del Banco Central impactó en el stock de reservas brutas, que retrocedió hasta los u$s 26.783 millones, su nivel más bajo desde septiembre de 2024. En tanto, las reservas netas se acercan a un preocupante saldo negativo de u$s 8.000 millones.

El saldo comercial devengado en febrero se mantuvo positivo, pero con apenas u$s 228 millones, acumulando un superávit de solo u$s 370 millones en lo que va del año. A pesar de que las exportaciones crecieron un 1,8% en el mes, las importaciones avanzaron un 8,9%, lo que incrementa el riesgo de un déficit comercial en el corto plazo.

Para GMA Capital, la combinación de un tipo de cambio real multilateral en apreciación y un rojo en la cuenta de servicios obliga a que la cuenta financiera sea ampliamente superavitaria para que el Banco Central retome las compras en el mercado cambiario. No obstante, las tasas actuales dificultan este escenario.

La incertidumbre del acuerdo con el FMI

Desde GMA Capital indicaron que la clave para calmar la volatilidad podría estar en el acuerdo con el FMI. El presidente Javier Milei afirmó recientemente que el entendimiento con el staff técnico del organismo podría concretarse a mediados de abril. Sin embargo, este proceso requiere tiempo para la aprobación del Directorio del Fondo y la llegada de nuevos desembolsos.

Los analistas del bróker recordaron que en 2018 el Board del FMI tardó 13 días en aprobar el acuerdo Stand By, mientras que en 2022 la aprobación del Extended Fund Facility llevó 22 días. En este contexto, el mercado podría enfrentar otro mes y medio de incertidumbre hasta que se definan los detalles del nuevo programa.

Para sus expertos, la estrategia del Gobierno podría pasar por mantener el hermetismo hasta que el acuerdo sea un hecho. Mientras tanto, el nerviosismo podría persistir, especialmente si el Banco Central sigue perdiendo reservas. En este escenario, los inversores más agresivos podrían encontrar oportunidades en activos con precios de descuento, mientras que los más conservadores deberían optar por una estrategia de cautela y mantener posiciones defensivas en moneda dura.

* Para www.iprofesional.com