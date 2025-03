Fuera del sistema: la impactante cantidad de dólares que los argentinos guardan bajo el colchón

Los argentinos, hasta el cierre de 2024, mantenían fuera del sistema un total de u$s214.505 millones fuera del sistema financiero. La cifra, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), representa el equivalente a más de 8 veces las reservas con las que el Banco Central, que este viernes perforaron los u$s26.000 millones.

Además de que supera por mucho los depósitos privados en moneda extranjera y se acerca a la mitad del PBI.

Los datos se desprenden del último informe trimestral "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa" del INDEC, correspondiente a 2024.

Los argentinos guardan cada vez más dólares bajo el colchón

El análisis agrega que los u$s246.029 millones en manos de los argentinos fueron u$s693 millones más que en el trimestre anterior y u$s11.274 millones menos que en el último trimestre de 2023, previo a la asunción de Milei. En su mayoría, se trata de billetes físicos, cuentas declaradas en el exterior y dinero depositado en bancos locales.

Pese al profundo ajuste fiscal, la apreciación del peso, el blanqueo y las decenas de desregulaciones, el Gobierno de Javier Milei parece no haber logrado generar las condiciones para desarmar los controles de capital heredados y la consecuente confianza en los ahorristas.

En este marco, la gestión libertaria espera concretar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, que le permita reforzar las reservas (llevarlas a la zona de los u$s50.000 millones), con el fin de salir del cepo y lograr una "dolarización endógena".

El refuerzo de las reservas también dotaría de mayor respaldo a los pesos circulantes y una mayor apreciación de la moneda local.

Qué espera el mercado, tras el acuerdo con el FMI

"Los u$s20.000 millones del Fondo van a ser de libre disponibilidad y van a sanear el balance del BCRA", aseguró el jueves Manuel Adorni, quien aseguró: "El programa es nuestro y el Fondo se acopla, no es un programa del Fondo".

No dio demasiadas certezas sobre cómo serán los desembolsos. De hecho, es una de las principales incógnitas en torno al nuevo acuerdo. En conferencia de prensa, la portavoz del FMI Julie Kozack aseguró que todos los programas que firma el organismo tienen desembolsos por etapas, que suele ser motivo de negociación y que lo define el directorio.

Sin embargo, desde el Gobierno se ilusionan con que el primer envío de divisas será "un porcentaje mayor al que suelen dar porque el ajuste ya está hecho".

Contemplando un acuerdo por u$s20.000 millones, y teniendo en cuenta las prácticas generales del FMI, implicaría un primer desembolso de unos u$s6.000 millones. Aunque el Gobierno espera que sea mayor.

El nuevo programa se estructurará bajo un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), con una duración de 10 años (hasta 2035) y un período de gracia de cuatro años y medio. De los u$s41.400 millones adeudados al 28 de febrero (un total casi similar al préstamo otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri en 2018/19) hasta fin de 2027, los vencimientos de deuda capital e intereses con el FMI suman US$ 12.000 millones.

Una alternativa es que los tramos de los desembolsos hasta llegar a los u$s20.000 millones calcen con los pagos que deberá ir haciendo al FMI, como pasó con el Gobierno anterior.

"Si, como todo indica, parte del nuevo acuerdo se empleará para cubrir esa misma deuda, el efecto sobre las reservas sería sustancialmente menor que la cifra anunciada", dice el Informe de la Consultora ACM.

Una parte de los u$s20.000 millones se destinarán a cancelar la deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central por los dólares que se tomaron del BCRA para cancelar deuda con el FMI y acreedores privados. Esas Letras se emiten a 5 o 10 años, renovables.

Tal como lo dijeron Milei y Caputo, el objetivo del Gobierno es "sanear" el activo del Banco Central.

A la par del nuevo acuerdo con el FMI, Caputo también negocia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y con la Corporación Andina de Comercio (CAF) una serie de créditos de libre disponibilidad.

Si bien no se conocen los montos de esos créditos, el ministro se entusiasma que, al recibir los fondos del FMI, el Banco Central contará con reservas por u$s50.000 millones. A partir de eso, explicó: "La base monetaria es de u$s 25.000 millones al dólar oficial y al cambio libre es de u$s 20.000 millones. Entonces, vamos a tener más del doble de reservas que de base monetaria".

"Hagan la cuenta como quieran, quítenle el swap (con China) si quieren, pero el nivel de respaldo que en unos días tendrán los pasivos del Banco Central no lo hemos tenido nunca. Ni siquiera en la convertibilidad y además con superávit fiscal", enfatizó el jefe de Economía.

Con información de www.iprofesional.com