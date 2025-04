Mauricio Macri atacó a Karina Milei: «Su obsesión es ir por el PRO»

El ex presidente de la Argentina, Mauricio Macri, lanzó duras críticas contra Karina Milei y el entorno más cercano del actual presidente Javier Milei, a quienes responsabilizó por la falta de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Macri sostuvo que la hermana del jefe de Estado tiene como única «obsesión» desplazar al PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista con Radio Mitre, el actual presidente del PRO recordó que en sus conversaciones con Javier Milei habían coincidido en la necesidad de «un proyecto de país al estilo 1870, que es el comienzo de la época de oro liberal», y que implicaba unir «las fuerzas de Milei con las fuerzas del PRO». Sin embargo, señaló que este acuerdo no se concretó. «claramente su círculo, su Triángulo de Hierro, es el que ha dicho que no. Porque yo no creo que el presidente sea un mentiroso», detalló Macri.

«Él me decía ‘sí, me parece fantástico’, lo anotaba, y nada de eso sucedió. De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra un proyecto de país. Porque para nadie es entendible que todo el día se comente que Karina Milei, su obsesión es ir por el PRO», afirmó el exjefe de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex mandatario criticó la decisión de presentar una lista de La Libertad Avanza en la Ciudad, encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. «La respuesta a nuestra cooperación en el Congreso para aprobar cuestiones fundamentales es una lista de Karina Milei, que su obsesión es criticar al PRO, que es el que la ayudó», disparó Macri.

El fundador del PRO también se mostró sorprendido por las prioridades del oficialismo: «Para un presidente que llegó en forma increíble, inédita, casi caso único en el mundo, con su hermana y sus cuatro perros al poder, la principal preocupación debería ser reforzar todo lo posible su gobierno».

Macri cuestionó a Milei por no trabajar para terminar con el kirchnerismo en lugares como Formosa o Santiago del Estero

En ese sentido, cuestionó que Milei no apunte contra los gobernadores peronistas y, en cambio, busque competir con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. «La primera prioridad de Milei no es ir a atacar un feudo de los que hay, que no han podido ni oler las ventajas del cambio, como Formosa, como Santiago del Estero. Es increíble que ahora la prioridad de Karina Milei es la Ciudad y el PRO. Por ahí no es, por ahí no es», insistió.

Con información de www.elintransigente.com