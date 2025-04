Julieta Poggio ya tiene casa propia: el consejo financiero de Pampita que la ayudó a cumplir el sueño

Julieta Poggio compartió su felicidad con sus seguidores al anunciar que se compró su primer departamento. La artista de 23 años, que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano 2022 (Telefe), siguió al pie de la letra los consejos de Pampita Ardohain y logró su primer gran objetivo.

“¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí“; comenzó escribiendo.

Para luego anunciar: “Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”.

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, con una foto en la que se la ve acompañada de su mamá Patricia, quien le obsequió una decoración floral en este gran momento.

Fuente: TN