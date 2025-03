Los salarios privados se estancaron en el inicio de 2025: los dos factores que explican el freno en la recuperación

Luego de varios meses de recuperación, los salarios reales en el sector privado comenzaron el 2025 con un estancamiento, según los primeros indicadores conocidos en los últimos días. Los decrecientes aumentos nominales negociados en paritarias, impulsados desde el Ministerio de Capital Humano, y un freno en el proceso de desaceleración inflacionaria ponen en jaque la mejora del poder adquisitivo.

Este viernes, el INDEC informó que su Índice de Salarios para los trabajadores registrados en el sector privado apenas subió un 0,1% en términos reales durante enero, una variación idéntica a la que había arrojado en diciembre. De este modo, los sueldos se ubicaron un 0,7% por encima del nivel previo a la asunción de Javier Milei como presidente.

Mientras tanto, los datos de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) arrojaron un avance mensual del 0,4% para el primer mes del año. No obstante, cabe recordar que este indicador es cuestionado por muchos economistas dado que, según la propia Secretaría de Trabajo, fue elaborado como insumo para determinar la movilidad jubilatoria pero "no refleja necesariamente la evolución de los salarios" y excluye componentes cada vez más relevantes en un recibo de sueldo como los pagos no remunerativos.

Por su parte, la consultora C-P construye un indicador de salarios que se adelanta a los datos oficiales al evaluar los distintos aumentos acordados en un grupo de paritarias representativas en materia de empleo. El mismo reflejó que en febrero se vio la segunda caída consecutiva en el poder adquisitivo, ya que los salarios se negociaron, en promedio, al 2,1%, contra una inflación que se aceleró al 2,4%.

¿Por qué los salarios reales dejaron de crecer en el sector privado?

"Esta situación es explicada por pautas salariales decrecientes con una inflación mensual que no logra perforar el 2%. Mientras en octubre y noviembre de 2024 la mayoría de los acuerdos contenían aumentos por encima de la inflación, en enero y febrero solo lo hacen menos del 20% de los convenios", explicó la entidad que dirigen Pablo Moldovan y Federico Pastrana a través de un informe. Según el índice de C-P, el salario promedio negociado sigue 3,1% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El economista del Grupo Paternal, Juan Graña, remarcó en diálogo con Ámbito que "es clara la estrategia del Gobierno de presionar a la baja las paritarias para anclar los salarios como herramienta antiinflacionaria". Además, agregó, como la inflación de febrero y marzo va a estar por encima de lo que se esperaba, hay un doble movimiento: menor aumento nominal de los salarios y mayores subas de precios.

De cara al futuro, el investigador ve que "si se complica la macro, esta dinámica va a ser una fuente de conflicto en los próximos meses". "Habrá que ver si las nuevas negociaciones muestran cambios para adelante. La última de Camioneros siguió en la misma línea que las anteriores (pactaron aumento del 1% mensual)", acotó.

Florencia Iragui, analista de LCG, explicó ante este medio que enero "suele ser un mes de pocos incrementos pactados mientras que entre febrero y mayo suelen tener más aperturas de paritarias anuales". "Lógicamente los aumentos ya no son en porcentajes tan grandes, pero siguen, en la mayoría de los meses por encima del aumento de precios de la economía", aseveró.

Aun así, la economista aclaró que "no hay que perder de vista que los salarios vienen de mínimos históricos; no es lo mismo no crecer cuando los salarios ya están acomodados al resto de los precios de la economía que no hacerlo cuando ya estaban atrasados".

Ingresos de empleados públicos y sectores vulnerables pierden fuerte

Cabe subrayar que estos análisis se focalizan en el segmento de trabajadores con mayor estabilidad y más derechos de todo el mercado laboral. Muy distinta es la situación de los empleados públicos, los trabajadores informales, y quienes reciben ingresos no salariales.

En el caso de los trabajadores del Estado, el INDEC informó una caída mensual del 1,3% en enero, por lo cual aquí el deterioro real de los ingresos durante la era Milei se profundizó al 16,4%. Mientras tanto, para los trabajadores informales el organismo reportó una mejora real del 4,2% en agosto de 2024 (el dato viene con un rezago de cinco meses aproximadamente), lo cual indicaría una pérdida de 5,5% desde noviembre de 2023.

Mientras tanto, el Índice de Ayuda Estatal, elaborado por C-P en base a datos de ANSES e INDEC, se contrajo 1% mensual en febrero y 23% en relación al nivel que había dejado la gestión de Sergio Massa. "Para marzo se estima que continúe este deterioro que se explica por la caída de la Tarjeta alimentar cuyo monto se encuentra congelado desde junio y el programa Volver al trabajo, congelado desde enero de 2023. Asimismo, si el IPC de marzo es mayor al de enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también caería en términos reales por primera vez en 10 meses", detalló la consultora.

En este contexto, es de esperar que, si el Gobierno no logra calmar las dudas sobre la sostenibilidad de la política cambiaria a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuevo crédito en dólares o algún otro "volantazo", a la inflación le cueste perforar el 2%. Frente a esa situación, la puja distributiva tiende a recalentarse en este año electoral.

