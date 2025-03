Se conoció por qué Marcelo Polino no quiso ir al programa de Mirtha Legrand tras la muerte de Antonio Gasalla

Mirtha Legrand habló del difícil momento que atraviesa Marcelo Polino tras la muerte de Antonio Gasalla. Sobre esto, la diva también contó que había invitado al periodista a su mesa pero que decidió no ir.

“Me dijo que no estaba en condiciones, que no quería aparecer tan rápidamente”, explicó La Chiqui este sábado al aire de su programa que se emitió cuatro días después de la partida del humorista.

“La estaba pasando muy mal porque era la única persona del ambiente que lo seguía viendo, que lo visitaba”, detalló la diva sobre el motivo por el que Polino no quiso ir a La noche de Mirtha (eltrece).

Además, Legrand hizo hincapié en que Antonio ya “no lo reconocía” y “no sabía quién era” Marcelo. “Él está sufriendo mucho, lo quería, era muy amigo”, agregó la conductora, totalmente conmovida por la muerte del actor.

Hace unas semanas, Polino había hablado sobre cómo eran los días de Gasalla. “Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”, había dicho.

Fuente: TN