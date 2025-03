La tajante opinión de Ingrid Grudke ante la actitud de Andrea, la amante de su ex: "Tus actos te..."

La escandalosa separación de Ingrid Grudke y Martín Colantonio tras siete años de relación fue uno de los temas del espectáculo del verano luego de que la modelo se dio cuenta que él la engañaba con su sobrina política, Andrea Miranda.

En el programa A la tarde, América TV, se mostraron las imágenes de Andrea en Misiones, la mujer que causó la escandalosa separación de la modelo con el empresario.



En el video se la puede ver con el casco de moto colocado en todo momento en su cabeza y no hizo declaración alguna ante las consultas del cronista Oliver Quiroz.

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Ingrid Grudke, quien manifestó estar al tanto de esas imágenes y dio su categórica opinión de la reacción que tuvo Andrea a cámara.

"Ya me enteré, ya sé. Y ella sabrá por qué actúa así. Desde que me enteré de la verdad, en septiembre, ella nunca se preocupó por aclararme que esto no es cierto", precisó la modelo.

Y agregó: "Con la confianza que me tenía podría haberme llamado a mí o alguien de mi familia para desmentir esto, pero bueno, por algo no se animó ni tiene intención de aclarar".

"El que nada oculta nada teme. Tus actos te definen", sentenció Ingrid Grudke. Y recordó: "En julio, en Posadas, el rumor de su relación era muy fuerte, ya mucha gente lo comentaba. Yo les di la oportunidad a que me cuenten la verdad y decidieron callar y seguir mintiéndome".



"Así que como digo siempre: tus actos te definen. Yo estoy en paz conmigo, sé que mis actos siempre fueron transparentes", concluyó firme.

Se supo cómo fue el reencuentro de Ingrid Grudke y Martín Colantonio tras su escandalosa separación

A un mes de su polémica separación, este lunes en el programa A la Tarde, América Tv, confirmaron que hubo un reencuentro entre la modelo Ingrid Grudke y el empresario Martín Colantonio y dieron todos los detalles.

Lo cierto es que enero de este año se confirmó que la modelo le había puesto punto final a la relación de siete años luego de descubrir que el empresario le había sido infiel con su sobrina política.

"La reunión fue ayer a las 18:20 hs, en el mismo lugar donde en su momento Ingrid enfrentó a Martín y a su sobrina, Andrea, respecto de las pruebas que había de esta relación paralela", puntualizó el periodista Luis Bremer.

En cuanto a los motivos que llevaron a esta reunión, el periodista explicó: "No fue por temas emocionales, estaban hablando de números. Las caras no eran buenas y el resultado de la reunión fue pésimo".

"Hay otros datos que se van sumando, por ejemplo, endeudamientos de la empresa que dirigía Martín Colantonio, pero que tiene como socia a Ingrid Grudke, y que podrían ir muchos más allá de los activos que tiene la empresa", amplió.

Fuente: Primicias Ya