Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la historia de amor más glamorosa que siempre abre un nuevo capítulo

El primer indicio del vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se remonta a octubre de 2021, cuando comenzaron a seguirse mutuamente en redes sociales. Esta simple acción digital bastó para disparar especulaciones, que se multiplicaron a lo largo de los meses siguientes. Sin embargo, la confirmación visual y pública llegó recién en abril de 2022, cuando fueron fotografiados tomados de la mano por las calles de Ibiza.

Hasta entonces, ninguno de los protagonistas se había expresado públicamente sobre su relación, lo que generó un mayor interés por parte del público y los medios. A pesar de la viralización de las imágenes y la evidencia creciente, tanto Tini como Rodrigo optaron por el silencio. Cada gesto o interacción en redes sociales —un “me gusta”, una historia, un comentario— se analizaba al detalle.

La oficialización definitiva ocurrió en junio de 2022. Fue De Paul quien publicó en sus historias de Instagram una foto que mostraba una mano femenina sosteniendo un mate. “Buen día”, escribió junto a la imagen. Los fanáticos rápidamente reconocieron las uñas esmaltadas de Tini, quien poco antes había mostrado ese diseño específico en sus redes. A partir de ese momento, la pareja comenzó a compartir escenas de su intimidad: en la playa, en los estadios, en conciertos, en reuniones familiares.

Este blanqueo no solo confirmó lo que se venía especulando desde hacía meses, sino que también marcó el inicio de una exposición mediática que se mantendría constante durante toda la relación.

Cuando las primeras imágenes de Tini y Rodrigo salieron a la luz, ambos atravesaban el tramo inicial de sus respectivas solterías. En el caso de la cantante, ya había transcurrido aproximadamente un año desde su separación de Sebastián Yatra, relación que había generado gran adhesión en el público juvenil. A pesar del silencio de los protagonistas, el fandom se resistía a aceptar el final del romance, lo que trasladó cierta tensión hacia el nuevo vínculo de Tini.

De Paul, por su parte, acababa de oficializar la ruptura con Camila Homs, madre de sus hijos Francesca y Bautista. La separación no fue sencilla ni exenta de repercusiones legales: se inició una disputa por la compensación económica, la cuota alimentaria y el régimen de visitas. Según el propio futbolista, “yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan, pero no por eso tiene que existir algo malo”.

Al conocerse públicamente su noviazgo con Tini, se multiplicaron las versiones que apuntaban a ella como causante del final de la familia. Frente a esa presión, El futbolista decidió romper el silencio mediático y aclaró: “Tini es una persona muy querida. Se dijeron muchas cosas, lamentablemente, erróneas”.

De Paul, establecido en Madrid como jugador del Atlético, y Stoessel, cumpliendo compromisos musicales entre Argentina y distintas ciudades del mundo, hicieron que la relación se configuró desde el inicio como un romance a distancia. Lejos de convertirse en un impedimento, ambos encontraron formas de mantenerse conectados y aprovechar cada momento libre para reencontrarse.

Los viajes se convirtieron en una constante, debido a la estricta agenda del deportista, la cantante de “Cupido” vivió la mitad del tiempo en España y la otra mitad en Argentina. A la par de las escapadas privadas, las demostraciones públicas de afecto comenzaron a multiplicarse. Celebraciones como el cumpleaños número 28 de Rodrigo, en mayo de 2022, ofrecieron escenas de intimidad compartida. En aquella ocasión, Tini le escribió en redes: “Feliz cumpleaños, bombón”, y él respondió con un “No tinitaaaa, aflojá” acompañado de un emoji de corazón.

A partir de ese gesto, las publicaciones conjuntas se hicieron frecuentes: desde vacaciones en la playa hasta encuentros en casa o en camerinos. También comenzaron a circular fotos de ambos a los besos en eventos sociales, lo que confirmó que la pareja ya no tenía intención de esconderse.

Incluso cuando las obligaciones laborales los mantenían alejados, buscaban formas de manifestarse apoyo mutuo. Al punto que la cantante fue parte de uno de los momentos más importante del Motorcito de la Scaloneta. La presencia del actriz de Violetta durante el Mundial de Qatar 2022 desató una ola de opiniones divididas en redes sociales y medios deportivos. Al principio, su influencia fue puesta en duda, y algunos llegaron a señalarla como una distracción para el centrocampista. Pero con el avance de la Selección argentina en el torneo, esa narrativa cambió por completo y se la llegó a considerar un amuleto de la suerte.

Cuando el equipo comenzó a obtener victorias decisivas, la cantante pasó de ser señalada como un obstáculo a ser considerada un verdadero talismán. Su presencia en las tribunas, acompañado por algunas de sus amigas y su hermano Francisco, quien entabló una verdadera amistad con el atleta, fue registrada por los fanáticos, y ella misma se encargó de hacer públicas sus muestras de apoyo. Tras un triunfo clave, escribió en Twitter: “Te amo, Rodrigo”, en mayúsculas, reforzando su rol como compañera emocional en plena competencia.

Luego, en la etapa final del Mundial, personalizó sus botines con las letras “TTT”, en referencia directa al apodo que usa Tini en su cerrar musical.

La culminación de este ciclo fue el reencuentro post-campeonato, que tuvo su punto más visible durante un recital de Tini en el Hipódromo de Palermo. Allí, De Paul subió al escenario y celebró la tercera estrella con ella frente a miles de personas, en un momento que funcionó como símbolo para marcar la gran victoria que obtuvo la selección mayor. También se los vio juntos en cenas privadas y eventos tras la consagración, consolidando así su imagen como una de las parejas más visibles de la cultura popular argentina en ese momento.

Después del Mundial, los indicios de distanciamiento comenzaron a aparecer de forma gradual, especialmente en el plano digital. La reducción de interacciones en redes sociales encendió las alarmas de sus seguidores. Paralelamente, Tini confesó públicamente que atravesaba problemas de ansiedad y se quebró en un recital. Aunque el futbolista estuvo presente, visiblemente conmovido, las apariciones conjuntas se volvieron esporádicas.

Intentaron disipar las versiones con gestos públicos de afecto. Hubo posteos cruzados, apariciones en eventos y un nuevo tatuaje por parte de De Paul: su ombligo mostró la inscripción “Tini”, con una tipografía que replicaba la firma de la cantante. Ese acto fue interpretado como una señal clara de que la relación seguía en pie. Sin embargo, muchos lo tomaron a esto como el último intento por salvar la relación, pero lamentablemente para los fanáticos de ambos, no funcionó.

El 1 de agosto de 2023, ambos decidieron comunicar oficialmente el final del vínculo. A través de sus cuentas personales, compartieron un mensaje idéntico, adaptado con sus respectivos nombres: “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”. El comunicado fue breve y sin referencias al motivo de la ruptura.

A pesar de la confirmación, allegados cercanos a la pareja señalaron que la historia podría no estar cerrada del todo. Algunas versiones indicaron que el vínculo aún tenía una carga emocional no resuelta y que no se descartaba una reconciliación futura.

El tiempo pasó. Cada uno continuó con su vida, Rodrigo no presentó a ninguna otra pareja durante el tiempo que estuvieron separados, sin embargo, desde fines de 2023, la relación entre la cantante de “El cielo” y la artista puertorriqueña Young Miko comenzó a ocupar un lugar visible tanto en redes como en eventos públicos. Aunque ambas mantienen perfiles relativamente discretos en lo personal, sus constantes apariciones juntas fueron interpretadas como el inicio de una amistad, que habría derivado en una relación amorosa.

Ambas decidieron no hacer pública su relación, aunque no pudieron evitar las grabaciones de los fans y las personas que se cruzaban en las salidas. Compartieron salidas nocturnas, paseos en auto, encuentros informales y eventos de alto perfil. En uno de esos registros, se las vio juntas en un after apoyadas sobre la barra de un bar, charlando con amigas y escuchando música. El ida y vuelta en redes sociales también captó la atención.

Una de las interacciones más comentadas se dio cuando Tini subió una foto en la playa con un trikini negro y Miko le comentó: “La más linda”, junto a un emoji de carita llorando y un corazón flechado. Tini respondió con un mensaje que fue interpretado como una declaración de afecto: “La que me sacó la foto es la más linda”.

Otro episodio clave fue tras la presentación de Tini junto a Coldplay en el Rockefeller Center. Miko comentó “Princesa” y recibió como respuesta un directo “Tuya”. Estas breves, pero intensas interacciones fueron rápidamente replicadas por sus seguidores, quienes celebraron la conexión entre ambas y especularon sobre una futura colaboración artística.

Más allá del terreno musical, los gestos constantes de apoyo, las publicaciones compartidas y los mensajes afectuosos consolidaron una imagen de compañerismo entre ambas, interpretada por parte del público como un nuevo capítulo en la vida personal de Tini tras su separación de Rodrigo De Paul.

Si bien Stoessel y Miko nunca confirmaron su relación para los fanáticos de ambos era un hecho; sin embargo, los rumores de acercamiento con el futbolista comenzaron a circular. La primera alerta surgió en Madrid, donde testigos aseguraron haberlos visto juntos en un gimnasio de la calle Villanueva, zona donde también reside el futbolista. A esto se sumaron versiones sobre encuentros en su departamento y en otros puntos de la capital española.

Las especulaciones ganaron fuerza cuando Tini fue vista en un palco del estadio del Atlético de Madrid durante un partido de Champions League frente al Real Madrid. Poco después, circularon imágenes de ambos en París, en el marco de la Fashion Week, aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente esas coincidencias.

La señal más contundente llegó el lunes siguiente al cumpleaños número 28 de la cantante. Según trascendió en el programa Intrusos (América TV): “Tini y De Paul juntos en una noche de bastante escabio, de buena carne y de amistades varias”, detallaron en el ciclo televisivo. Rodrigo Lussich, conductor del programa, relató que “cerraron el vip del restaurante junto a otros integrantes de la selección campeona del mundo, como Leandro Paredes y Enzo Fernández”, y que “salieron por la entrada principal de Figueroa Alcorta pasadas las tres de la mañana”.

A esto hay que sumarle que el día martes por la noche estuvo presente en el partido de Argentina contra Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026, que se llevó a cabo en el estadio Más Monumental. Allí se presentó con el buzo que suelen usar los jugadores en el precalentamiento y estuvo acompañada por Emilia Mernes y Nicki Nicole. Tras la aplastante victoria del seleccionado nacional, la pareja se habría retirado del estadio juntos. No es menor destacar que al día siguiente el futbolista partió rumbo a la ciudad de Madrid para retomar sus actividades en el equipo dirigido por Cholo Simeone.

Estas señales reabrieron la conversación sobre la posibilidad de una segunda etapa en la relación, aunque, hasta ahora, no hubo declaraciones públicas que confirmen o nieguen el supuesto acercamiento.

La historia entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul condensó, en menos de dos años, todos los ingredientes de una narrativa que capturó la atención pública: rumores iniciales, confirmación mediática, demostraciones de afecto a la distancia, exposición durante eventos de alto impacto como el Mundial, un cierre formal y, más recientemente, señales que sugieren un posible reinicio. Lejos de tratarse solo de una pareja famosa, su vínculo reflejó cómo se entrelazan el deporte, la música, la gestión de la imagen pública y el escrutinio permanente en la era digital.

El recorrido compartido —desde los posteos en redes hasta los tatuajes, desde los recitales hasta las veladas privadas— expuso un vínculo íntimo enmarcado en una dimensión colectiva. Aunque ambos confirmaron su separación, la secuencia de encuentros recientes deja abierta una pregunta que muchos siguen formulando: ¿habrá un segundo capítulo? Por ahora, tanto Tini como Rodrigo optan por el silencio, mientras los gestos continúan escribiendo nuevas páginas de esta historia.

