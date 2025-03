Santiago Bulat: “Este esquema cambiario está perdiendo fuerza, lo más normal sería un régimen de flotación”

Santiago Bulat, economista y director de la consultora Invecq, coincide con el Gobierno: resta solucionar la distorsión que actualmente sufre el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La combinación de reservas netas en terreno negativo y un tipo de cambio que perdió el envión que tomó a principios de 2024 empieza a resonar cada vez más fuerte en el mercado.

A su vez, entiende que el Gobierno busca desmentir los rumores de devaluación, pero “tampoco puede confirmar que siga el 'crawling peg'”. Por eso, observa que la cobertura dolarizadora tomó protagonismo durante la semana pasada y repuntaron los contratos de futuros y la demanda de dólar linked. Así, el economista y magíster en Finanzas asegura que “la indefinición no es positiva” si se busca calmar la incertidumbre de los inversores.

Respecto a la salida del cepo, considera que el Gobierno juega con la idea de un caudal de capitales tal, que permita, incluso, pensar la apreciación del tipo de cambio con mayor ingreso de dólares. Por ahora, las inversiones son “sectoriales y puntuales” y apuesta a que 2026 sea el año donde se vea con mayor fuerza la entrada de divisas.

Periodista: ¿Cómo se explica la volatilidad que se vio en los mercados durante la última semana?

Santiago Bulat: Me parece bien antes que nada aportar contexto: José Luis Daza (secretario de Política Económica) en la conferencia que dio en la bicameral, marcó que se vienen corrigiendo un montón de distorsiones, pero queda la del Banco Central. Básicamente, lo que se deja ver en eso es que el Banco Central hoy tiene reservas negativas por más o menos u$s7.500 millones si se suma el BOPREAL, es decir, bastante, en un contexto donde el tipo de cambio se apreció mucho, donde ya se parece bastante más al tipo de cambio que había dejado el gobierno anterior que al que puso Caputo ni bien arrancó su gestión. Yo creo que esa combinación invita a pensar al mercado que este dólar se encuentra accesible, de alguna manera. No es el dólar tan caro que tuvimos a principios de 2024, es un dólar que marca que si uno hizo mucha tasa en pesos y quiere dolarizar parte, podría ser un buen momento. De todas maneras, si uno piensa que el tipo de cambio va a quedar estable, tampoco tiene sentido jugarse al dólar, pero el equipo económico tampoco puede confirmar que siga el "crawling peg", aunque busque desmentir los rumores de devaluación. Esto empezó a impactar en el dólar futuro y en dólar linked, que no tenía demanda en el último tiempo, lo cual da a entender que algo de cobertura cambiaria el mercado empezó a tomar, porque no tenemos en claro cuánto dinero desembolsará el FMI ni tampoco hacia dónde va el nuevo esquema cambiario.

P.: ¿Cuál es la política cambiaria más conveniente para Argentina? En este caso, ¿conveniente es sinónimo de deseable?

S.B.: Voy a ser un poco contradictorio con esto, porque si me das a elegir, para que el país acumule reservas, este esquema está perdiendo fuerza. De hecho, marzo ya es un mes negativo en la compra y venta de dólares. Si yo veo como viene comprando y vendiendo el BCRA entiendo que hubo una interrupción en junio-julio del año pasado, pero después compró todos los meses. Este mes nuevamente se están metiendo en terreno negativo, se están quedando sin nafta. Aunque es cierto que en abril entra la cosecha gruesa, que algo de aire va a dar, creo que lo más normal sería ir un esquema de flotación, pero somos un país al que le cuesta flotar. A mí no me encanta este esquema, sobre todo porque me parece que estamos partiendo de un tipo de cambio bajo, eso te complica para la acumulación de reservas, evidentemente.

P.: ¿Es necesario que el equipo económico otorgue mayor información sobre el esquema diseñado para la salida del cepo? Tratándose de un tema tan sensible en una economía fuertemente apoyada en el dólar, ¿menos es más?

S.B.: Para mí el mercado quiere definiciones, no tranquiliza no saber cuánto es el monto, no saber cómo va a ser la salida. Por eso si hay algo de ruido y veo que es un eventual buen momento para dolarizar, capaz me pierdo uno o dos meses de tasa de interés, pero me aseguro de que me estoy dolarizando. Me parece que algo de esto toma el mercado, la indefinición no es positiva.

P.: En búsqueda de certezas y definiciones, ¿considera correcto que el acuerdo haya pasado por DNU, con la ratificación de la Cámara de Diputados?

S.B.: En términos de cómo cerrar un acuerdo con el FMI yo soy partidario de que haya un presupuesto aprobado por el Congreso y después las decisiones de cómo endeudarse queden en el Ejecutivo. Creo así funciona en la mayor parte del mundo, el tema es que nosotros estamos hace dos años sin presupuesto y eso es lo que a mí más ruido me hace de todo, porque hay mucha discrecionalidad en general.

P.: Para un Gobierno que opta por tratar la mayoría de sus iniciativas vía DNU, ¿cuánto importa o incide en el mercado la nueva composición del Congreso que darán las elecciones legislativas de este año?

S.B.: Es un buen punto. Cuando me toca hablar con empresarios e inversores del exterior, te preguntan bastante por la composición del Congreso, porque se entiende que es la primera demostración formal de si la sociedad continúa acompañando a la gestión o no, y eso es importante para alguien que toma decisiones más de largo plazo. Es importante ver si, después de hacer un ajuste tan fuerte, la sociedad está validando lo que el Gobierno está haciendo. De todos modos, es cierto que pareciera que la estrategia estrictamente legislativa no les modifica demasiado, pero sí creo que desde afuera miran mucho el tema electoral, sobre todo para esto, ver si hay un aval de la sociedad.

P.: ¿Cuál es el análisis coyuntural de las empresas extranjeras? ¿Es un momento para recomendar invertir en Argentina?

S.B.: Lo que pasa con las inversiones de afuera es que en general te van corriendo bastante el arco. Todo el tiempo están buscando ir ratificando cosas: cómo van las elecciones, que cuándo se sale el cepo, que el acuerdo con el Fondo. Siempre hay una cosita más para terminar de invertir en Argentina. Lo que veo es que, con un riesgo país alto y con controles de capitales, hay ciertos fondos que directamente no pueden entrar. Por eso también hay una idea, y creo que tiene algo de sentido, que es que cuando saquen el cepo, probablemente tengan bastante más oferta de dólares en algún momento, si es que al mercado le gusta el programa de Milei, si le va bien las elecciones y demás. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo de capitales que hoy no puede ni asomarse a la Argentina, dadas las restricciones cambiarias que tiene. Dejando mover el capital se puede tener mucha entrada también, incluso podría servir para sacar el cepo sin demasiados sobresaltos, hasta apreciando el tipo de cambio. Yo creo que el Gobierno juega un poco con esa idea. Por ahora, lo que se está viendo son inversiones más bien sectoriales, puntuales, que la idea instalada de invertir en Argentina.

P.: ¿Será 2025 un año donde el Gobierno podrá disfrutar de las mieles de los sectores exportadores?

S.B.: Yo creo que para 2025 ya arranca, pero hay estimaciones privadas que coinciden en que se verá con más fuerza la entrada de divisas recién en 2026. Hoy en día Vaca Muerta ya es una realidad, las empresas ya están poniendo la infraestructura y cumpliendo los programas, pese a la volatilidad del precio del petróleo a nivel global. De hecho el 70% de las ON en 2024 fueron para las empresas energéticas. Entonces, es bastante factible que se cumplan las proyecciones de ingreso de dólares por la capacidad de producción, y eso no está tan dependiente de la inversión extranjera directa porque está PAE, Tecpetrol, YPF, Vista. Son empresas de acá que ya estaban instaladas acá y que están explotando. Sería muy poco inteligente no seguir invirtiendo en el sector.

* Para www.ambito.com