Marzo viene movido para el dólar y los precios: el Gobierno teme que el frente cambiario fogonee la inflación

Tras el dato de inflación de febrero de 2,4%, el costo de vida en marzo se proyecta que será similar o levemente por arriba, aunque algunos analistas no descartan que, si continúa la volatilidad de los dólares paralelos, podría acelerarse un poco más de lo previsto inicialmente.

Luego de conocerse la inflación de febrero el viernes 14 de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció ese mismo día que se van a reducir los aranceles a la importación de ropa, calzado y textiles con el fin de bajar los precios. La medida aún no fue publicada en el Boletín Oficial, pero la UIA ya advirtió que va a tener un impacto negativo en el empleo y la producción. A su vez, los economistas relativizan el efecto de esa reducción de aranceles sobre la inflación.

Al respecto, Christian Naud, analista de ACM indicó a iProfesional que esa baja aranceles "tendrá un efecto moderado en los precios, y su impacto en la inflación general será limitado debido a la baja ponderación de este rubro en el índice (10%)". Además, alegó que "no está claro cuánto del descenso del costo de importación se trasladará efectivamente al consumidor, ya que parte de la reducción podría ser absorbida en los márgenes comerciales.

En este contexto, el presidente Javier Milei aseguró que la inflación perforará el 2% en abril o mayo, que es el objetivo que buscaba el Gobierno con la reducción del crawling peg al 1% en febrero. Los analistas ven factible que se rompa esa barrera en esos meses, aunque aclaran que dependerá de que pase finalmente con el esquema cambiario que contemple el acuerdo con el FMI, que es la principal inquietud hoy del mercado

De mantenerse el crawling peg del 1% en los próximos meses, los economistas proyectan que se llegaría a las elecciones de octubre con una tasa de inflación de entre 1,5% y 1,7%,

Inflación: se acelera precio de los alimentos

En marzo impacta fundamentalmente por cuestiones estacionales el rubro Educación por el comienzo de las clases e Indumentaria por el cambio de temporada de la ropa, a lo que se suman aumentos en prepagas, tarifas de gas, electricidad, agua, transporte en la ciudad de Buenos Aires, y combustibles.

"se había calmado un poco en el arranque de marzo y ahora recobraron impulso".

En ese sentido, el índice de Alimentos y Bebidas que releva LCG difundido este jueves arrojó en la tercera semana de marzo un repunte de 2,4%, lo que muestra una significativa aceleración luego de la suba de 0,1% de la anterior, y del alza de 0,8% mensual de la primera semana del mes. Así, en las últimas cuatro semanas la inflación acumulada en este rubro trepó a 3,4%, y el promedio mensual se ubica en 3,2%.

La consultora destacó que "carnes y lácteos subieron casi 5% en las últimas cuatro semanas y explican un 70% de la inflación mensual en alimentos".

En este contexto, las proyecciones de inflación general para marzo de las consultoras oscilan entre 2,4% y 2,7%.

¿Qué impacto puede tener la reciente suba de los dólares paralelos?

En medio de especulaciones sobre modificaciones en el esquema cambiario que podría contemplar el acuerdo con el FMI, el dólar blue y los dólares financieros esta semana se recalentaron, y alcanzaron los $1.300. Aunque tras la aprobación del DNU en Diputados, los dólares libres bajaron un poco, los analistas auguran que la volatilidad seguirá hasta que se conozcan los detalles del acuerdo

Rocío Bisang, analista de Eco Go dijo "por ahora para marzo estamos proyectando una inflación del 2,5%, aunque sólo con dos semanas relevadas, todavía no captamos que pasó en esta" en medio de la tensión cambiaria.

En ese sentido, Bisang estimó que la tensión en los dólares "es probable que se traduzca en una inflación mayor; la volatilidad de estos días juega en contra". Y remarcó que hacia adelante "si hay expectativas de aumento del dólar y se percibe que la situación es inestable, es probable que eso se traduzca en precios".

A su vez, Camila Antequera, analista del Centro de Estudios Orlando Ferreres, comentó que la proyección inicial de la consultora para marzo era una inflación de 2,3%, pero acotó que "podríamos estar viendo un registro más cercano al 3%"

De todos modos, la analista sostuvo que "por ahora la magnitud de la suba del dólar blue y los financieros no ha sido tan elevada, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos meses no han habido demasiados saltos cambiarios, por lo cual no se espera que impacte de manera notable sobre la inflación".

"Pero si continúan subiendo, si podría verse un impacto sobre la inflación". Y explicó que "cuando se dan subas del tipo de cambio libre, los rubros que más tienden a subir son los relativos a los Equipos informáticos, electrodomésticos, esparcimiento, vestimenta, entre otros",

Por su parte, la economista Natalia Motyl proyectó que "la inflación de marzo se ubicará en un rango cercano al 2,5%-2,7%" y sostuvo que "este aumento estará impulsado principalmente por el incremento en el rubro de alimentos y bebidas, que sigue siendo el componente con mayor peso en la canasta de consumo".

"A esto se suma la suba en Educación, que habitualmente impacta en esta época del año debido al inicio del ciclo lectivo. Asimismo, el ajuste en las tarifas de las prepagas también contribuirá a la aceleración de los precios en el mes".

A su vez, Motyl consideró que "la reciente suba de los dólares financieros tendrá un impacto sobre la inflación, aunque este efecto se sentirá principalmente en los precios mayoristas".

"Sin embargo, el traslado a los precios minoristas será leve, por lo que no se espera un incremento significativo en la inflación general. En términos concretos, la variación de precios será moderada y no habrá un salto abrupto en los valores de los bienes y servicios".

Tiscornia manifestó que "toda la turbulencia financiera no ayuda, pero por ahora no va a generar más inflación, lo relevante es el dólar oficial".

Asimismo, Naud planteó "la suba en los dólares paralelos puede generar cierto impacto en los precios, aunque no creemos que sea significativo como para desviar la trayectoria descendente que viene mostrando la inflación".

"El ruido que hubo esta semana en base al posible acuerdo con el FMI, en donde posiblemente haya novedades sobre el esquema cambiario, generó ruido sobre los dólares paralelos y futuros, pero en el corto plazo, el traspaso a precios será acotado", especuló.

¿Cuándo la inflación perforará el 2% y en cuánto estará para las elecciones de octubre?

Tras conocerse la inflación de febrero, Milei vaticinó que el costo de vida perforará el 2% en abril o mayo. El mandatario también aseguró que el acuerdo con el FMI busca sanear el BCRA para terminar con la inflación

Daniel Artana, economista de FIEL en una charla virtual organizada por la sociedad de Bolsa Cohen prevé que el costo de vida "puede perforar la barrera de 2% en abril, porque en marzo quedó un efecto arrastre, hubo un ajuste en el precio de la carne que pesa mucho en el índice, y te lo contamina".

"Después, así como llevó tiempo casi un año bajarla cuando mantuviste el crawling del 2%, debería ser más rápido ahora porque ya tenés mejores expectativas, mayor credibilidad en la política económica, con el acuerdo con el FMI vas a tener un ancla un poco más consolidada de todo el programa económico. Podríamos estar votando en las elecciones de octubre con una inflación de 1,5% mensual en octubre", auguró Artana, quien supone que se va a mantener el crawling de 1%.

Bisang afirmó que "es factible que perfore el 2% mensual en el próximo par de meses, nosotros lo tenemos previsto para mayo, pero ya abril esperamos que esté cerca del 2%

"De acá a octubre esperamos que la inflación continúe con la tendencia a la baja, aunque no esperamos, al menos por ahora, que perfore el 1,5% este año". No obstante, aclaró que "queda pendiente igualmente ver que pasa con el acuerdo con el FMI y si trae cambios en el esquema cambiario".

Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores estimó que "recién en mayo la inflación empezaría a tocar el 1,9%, dado que tenés un marzo alto en torno a 2,4%",lo que dejaría aún un arrastre para abril.

"Para las elecciones de octubre, la inflación tendría que estar en entre 1,7% y 1,5% bajo el supuesto que vas a mantener el crawling al 1%, en el caso de que no haya un cambio abrupto en el ritmo de devaluación", auguró.

Antequera evaluó que "es posible que la inflación perfore el 2% en abril o mayo, aunque esto también dependerá de cuándo se dé la salida del cepo, ya que un salto del tipo de cambio podría sumar presiones sobre los precios". Y pronosticó que "si se mantiene el crawling al 1%, estimamos que el gobierno llegaría a las elecciones de octubre con una inflación cercana al 1,5%".

De igual visión, Tiscornia espera que si se mantiene el crawling del 1% la inflación en abril podría taladrar el 2% y para octubre "ubicarse en torno a 1,5%".

Por su parte, Moytl juzgó "poco probable que en abril logremos alcanzar una inflación del 2%, este nivel podría ser más factible hacia mayo".

"Sin embargo, aún no veo que la inflación logre ubicarse por debajo del 1,5% en el corto plazo", enfatizó.

Al respecto, esgrimió: "Es cierto que el acuerdo con el FMI contribuirá a generar cierta estabilidad en los mercados financieros durante un tiempo. No obstante, el factor determinante seguirá siendo el manejo de las expectativas devaluatorias. En este sentido, las elecciones podrían introducir una mayor volatilidad en los dólares financieros a medida que nos acerquemos a la fecha de los comicios, lo que podría traducirse en presiones adicionales sobre los precios".

Para Naud, "es probable que la inflación perfore el 2% mensual en abril o mayo; sin embargo, la reciente volatilidad cambiaria pone en alerta la política de estabilización y refuerza la necesidad de contar con definiciones claras sobre el acuerdo con el FMI".

"Una vez firmado el acuerdo con el Fondo, será clave evaluar cómo evolucionan las políticas del gobierno y el margen que tiene para sostener las tres anclas del programa (fiscal, monetaria y cambiaria). Si no hay modificaciones sustanciales en estos pilares, estimamos que la inflación mensual se ubicará entre 1,4% y 1,8% en octubre", proyectó.

* Para www.iprofesional.com