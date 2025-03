Reforma constitucional y reelección: el gobernador Pullaro pidió "no subestimar a la ciudadanía"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presidió este miércoles la apertura de sobres con las ofertas económicas de la obra de Rehabilitación Estructural del Colector General Cloacal de la ciudad de Santa Fe. En ese marco, fue consultado sobre el inminente proceso de reforma constitucional de la provincia que comenzará el 13 de abril con la elección de convencionales.

Como se sabe, la ley 14.384 habilita específicamente la modificación de 42 artículos de la actual Constitución, que data del año 1962, a la vez que deroga algunas normas vigentes y abre el debate a una amplia agenda de temas.

Una de las materias que más debate promete es la reelección de gobernador y vice que admite la ley votada por mayoría en la Legislatura. Aunque no es el único tema sobre el que se vienen pronunciando candidatos de los distintos espacios políticos, lanzados de lleno a la compulsa que se llevará a las urnas en pocas semanas.

-Hubo declaraciones de candidatos a convencionales para eliminar el Senado-, se le preguntó al mandatario provincial.

-Tenemos que ser muy honestos en los debates que damos. Esta es una oportunidad que tenemos para hablarle de frente a la ciudadanía: la reforma constitucional tiene que terminar con los privilegios de la política, con las reelecciones indefinidas, con los fueros parlamentarios, tiene que materializar la Ficha Limpia y el equilibrio fiscal en las empresas públicas y en el Estado. Tiene que garantizar instituciones de seguridad y de justicia que no nos permitan retroceder.

Dar un debate que no está habilitado por ley tiene que ver con una pequeña picardía que se quiere llevar adelante. Tenemos una oportunidad de ser muy serios: hace 62 años que no se reforma la Constitución y tenemos la oportunidad de discutir en serio modelos constitucionales. Veo que estamos rodeados de chicanas y agravios, y de avivadas o discusiones que pretenden ser una avivada.

-Sí está habilitada la reelección y hay candidatos de la oposición que dicen que, en realidad, esta es una reforma para bregar por su propia reelección. ¿A esto qué responde?-, quiso saber El Litoral.

-Eso lo decide la ciudadanía. Es subestimar a todos los santafesinos y santafesinas. Tenemos en este momento un proceso de reforma constitucional y estamos debatiendo cuestiones de fondo de una constitución moderna. Lo que quiero discutir es una Constitución distinta y que no nos permita retroceder. Cuando decimos que se terminen los fueros parlamentarios estamos hablando de algo muy fuerte pero no todos los candidatos lo están planteando. Cuando hablamos de que el Estado y las empresas públicas tienen que tener equilibrio fiscal, no todos los candidatos lo están hablando porque no creen en eso. Nosotros lo creemos y lo estamos demostrando en esta licitación de ASSA (porque) logramos empezar a equilibrar la empresa e invertir. Planteamos una Constitución que no nos permita retroceder.

-¿Estaría dispuesto a renunciar a la reelección?-, se insistió.

-Son debates que tienen que ver con la gente, que no tienen que ver con el fondo de la reforma y que algunos candidatos nos quieren meter ahí. ¿Por qué no debatimos de Ficha Limpia y de quiénes no están de acuerdo en que los corruptos no sean candidatos? Somos los únicos que lo estamos planteando. No subestimemos a la gente y al ciudadano que va a votar. Cuando se habla de reelección, primero, tiene que salir de la próxima reforma constitucional, y somos el único frente que está planteando que se terminen las reelecciones indefinidas en todos los cargos: no puede ser que un concejal esté 50 años, si quiere, o un intendente, un presidente comunal, un diputado o un senador.

En ese punto, Pullaro insistió en que "el único frente que está planteando terminar con las reelecciones indefinidas somos nosotros. Creo que tenemos un oportunidad de debatir en serio una Constitución nueva, que le dé futuro a la provincia pero que no la haga retroceder en las instituciones de seguridad y justicia", dijo, en alusión al manejo de los graves hechos ocurridos en la provincia y, en particular en la ciudad de Rosario y que se logró empezar a revertir.

"No retrocedamos en lo que la provincia reclamó durante años; trabajemos para que los corruptos no sean candidatos. Pero, ¿quién está planteando eso? ¿Por qué no lo están planteando los otros frentes? Indudablemente porque prefieren chicanear, dar un debate muy poco profundo de lo que debe ser la reforma constitucional, que es la norma fundamental que nos va a permitir a los santafesinos tener las instituciones que nos van a gobernar en los próximos años. Y eso es lo que me van a encontrar discutiendo", cerró.

