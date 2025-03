Manuel Adorni defendió la gestión económica de Milei: «¿Qué hubiera pasado si ganaba Massa?»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, en medio de la escalada del dólar blue y los financieros. También defendió el accionar de las fuerzas de seguridad en las marchas de jubilados y dejó abierta la posibilidad de ser candidato en las elecciones legislativas porteñas.

«El acta de defunción de la inflación la tenemos firmada»

En declaraciones a TN, Adorni minimizó la suba del dólar y aseguró que no hay motivos para alarmarse. “$50 no es una corrida”, sostuvo, en referencia al salto de la divisa informal en los últimos días.

El vocero reiteró que el gobierno mantiene el control de la economía y defendió las medidas adoptadas hasta el momento: “Las cosas están bien hechas”, afirmó. Y agregó: “El acta de defunción de la inflación la tenemos firmada, lo que no tenemos es fecha”, sugiriendo que la estabilidad de precios es un objetivo asegurado, aunque sin plazos definidos.

También apuntó contra la oposición y cuestionó el escenario económico que se hubiera dado en caso de que el candidato peronista ganara las elecciones presidenciales: “¿Qué pensás que hubiese pasado si ganaba Massa? Hubieran emitido más, y todo hubiera reventado por el aire”, disparó.

En la misma línea, Manuel Adorni responsabilizó al kirchnerismo por la crisis económica: “El kirchnerismo destruyó la moneda, fundió el Banco Central y dejó un país en ruinas”, sentenció. Y defendió el accionar del gobierno actual en materia de comercio exterior: “Hoy pagamos todas las importaciones, algo que el gobierno anterior no hacía”.

El funcionario también relativizó el impacto de la cotización del dólar blue y destacó que se mantiene dentro de valores similares a los de diciembre: “La divisa informal se mantiene en un valor parecido al momento en que asumió Milei”, remarcó.

Seguridad y represión en las marchas de jubilados

Por otra parte, Manuel Adorni defendió el accionar de las fuerzas de seguridad en las protestas de los jubilados y responsabilizó a ciertos sectores por generar violencia. “La violencia viene de parte de los que renunciaron a la paz”, afirmó, justificando la respuesta de las autoridades frente a las manifestaciones.

Desde el comienzo del gobierno de Milei, el Ejecutivo ha aplicado un protocolo de seguridad más rígido para controlar las protestas y evitar cortes de calles, lo que ha generado críticas desde distintos sectores.

¿Adorni candidato en la Ciudad de Buenos Aires?

Consultado sobre la posibilidad de postularse como candidato a legislador porteño, Manuel Adorni no descartó la opción, aunque dejó la decisión en manos del presidente. “Estaré donde el presidente Milei lo decida”, aseguró.

También dejó en claro que su permanencia en el gobierno no es un hecho definitivo: “Si mañana me manda a mi casa, me iré a mi casa”, concluyó, dejando abierta la incógnita sobre su futuro político.

Con las elecciones legislativas en el horizonte y las definiciones dentro de La Libertad Avanza aún pendientes, la figura de Adorni podría jugar un papel clave en la disputa electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de www.elintransigente.com