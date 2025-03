Los gobernadores de la Región Centro expusieron fuertes diferencias con la política económica nacional

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora de y Entre Ríos, Rogelio Frigerio cerraron la XVIII Reunión Institucional de la Región Centro donde insistieron en marcar diferencias con la política oficial nacional y con políticas de gobiernos anteriores para enfatizar la importancia de la obra pública para la igualdad, de la educación pública y de la producción.

"Somos todo lo que está bien en nuestro país, aquí no venimos a pedir nada, sólo venimos a exigir que nos saquen el pie de la cabeza para que el campo, la industria y los puertos puedan producir para generar trabajo y crecimiento económico", afirmó el mandatario santafesino.

Con el lema "Un modelo de desarrollo desde el interior productivo", se llevó a cabo en ATE - Casa España la XVIII Reunión Institucional de la Región Centro. El encuentro significó el acto de traspaso de la presidencia Pro Témpore de la Región, que pasó de Santa Fe a Córdoba.

Políticas públicas a futuro

Durante la actividad, Pullaro destacó: "Queremos compartir políticas públicas que puedan darnos una perspectiva de futuro. Nosotros somos todo lo que está bien en nuestro país, aquí no venimos a pedir nada, sólo venimos a exigir que nos saquen el pie de la cabeza para que el campo, la industria y los puertos, con el conocimiento de las universidades, puedan producir para generar trabajo y crecimiento económico".

En el discurso final, el santafesino afirmó que "hay un modelo y una matriz porteñocéntrica en la Argentina desde hace muchos años. Pasan los gobiernos, pasan los diferentes presidentes, pasan las ideologías, pero que el interior productivo sigue subsidiando a sectores improductivos de nuestro país. Nuestras provincias le aportan cerca de tres veces más de lo que vuelve por parte del gobierno nacional y eso indudablemente nos pone en un lugar diferente".

Marcando límites con Nación

"Vamos a defender a la Argentina desde la producción, porque estamos convencidos que es el camino para salir adelante. Por eso le marcamos límites al Gobierno nacional, acompañando lo que estaba bien, pero frenamos el saqueo que querían hacerle a nuestro campo e industria. Defendimos al interior productivo sin miedo a los ataques nacionales", afirmó.

"Hemos marcado la agenda de la producción y ahí tiene que estar la obra pública. Cuando pedimos que nos arreglen las rutas nacionales es porque hay personas que mueren en siniestros viales todas las semanas, porque eso va a bajar el costo de la logística y nos va a permitir producir más. Cuando pedimos que se terminen lo gasoductos es para bajar los costos de nuestra matriz productiva. Hay un modelo distinto, que es el que nos muestran todos los días los pequeños y medianos productores e industriales para generar crecimiento económico. Tenemos futuro en la República Argentina, necesitamos que desde Buenos Aires nos miren más. Hay un camino distinto, y ese camino es posible, que es el camino que transitamos todos los días en estas tres provincias", finalizó Pullaro.

Antes, Llaryora felicitó a Pullaro por su primer año de gestión frente a la Región Centro y afirmó que "en estos 26 años se han pasado muchas etapas pero hoy el federalismo está en la más difícil. Hemos empezado a ser un núcleo de poder en la Argentina, para eso teníamos que animarnos a saltar diferencias partidarias, a juntarnos y a decir las cosas por su nombre. No se hacen las regiones de un día para el otro, por eso es tan importante la presencia de las juventudes, porque van a ser las que van a sostener este espacio".

El gobernador de Córdoba sostuvo: "Nosotros no vivimos de la especulación, nuestras provincias son frutos del trabajo. Para nosotros gobernar es generar empleo, para eso hay que tener producción e infraestructura. Esa misión nos distingue, es la visión del trabajo y del esfuerzo, que son lo que nuestras provincias cultivan".

En el inicio del acto final, Frigerio explicó que "hace un año decidimos darle un impulso a la Región Centro. Hoy, con el diario del lunes, podemos decir que tomamos una gran decisión para construir este gran polo de desarrollo y de poder entre nuestras tres provincias, el corazón productivo del país. Estamos convencidos que tenemos un esquema de desarrollo para ofrecerle a la Argentina, por eso queremos que nos escuchen más. En este primer año de la brillante gestión de Maximiliano Pullaro hemos tenido logros: casi sin hablarnos nos pusimos de acuerdo para defender el campo, nos escucharon y no hubo aumento a las retenciones. Eso se logró porque nos hicimos escuchar como región".

"Sabemos la enorme responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas, pero también sabemos que tenemos mucho para ofrecer, como nuestra cultura del trabajo y de desarrollo productivo, que queremos exportar a toda la Nación. Vamos a seguir trabajando juntos para construir la Argentina que soñaron nuestros abuelos", finalizó el gobernador de Entre Ríos.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.