Bryan Mayer: “Yo me crié en la conocida ´década ganada´, donde vestir un uniforme estaba mal y el campo era mala palabra”

La cabecera del departamento Castellanos fue el epicentro del primer acto de campaña departamental de La Libertad Avanza como partido. El representante de Javier Milei, Bryan J. Mayer, fue acompañado por el diputado nacional y candidato por el Distrito Único, Nicolás Mayoraz y figuras cercanas al presidente de la Nación, como Iñaki Gutiérrez. También estuvieron presentes los candidatos Rafaela, Sunchales y San Vicente, entre otros referentes que llegaron desde distintos puntos de la provincia para acompañar al rafaelino.



Cada uno de los presentes levantó una bandera argentina al comienzo de la jornada, cuando los funcionarios nacionales hicieron su ingreso al lugar y las mantuvieron en alto mientras una de las sorpresas de la noche interpretaba el Himno Nacional Argentino como apertura. Se trataba de Eliana Klester, soprano del Teatro Colón proveniente de Rafaela. Sucede que la solemnidad y los símbolos patrios fueron una constante toda la noche. En ese sentido, Mayer hizo saber que “soy un convencido de que los valores que guardan nuestros emblemas nacionales son una guía indispensable para levantar nuestro país”.

El primero en tomar la palabra fue el corresponsal de guerra que busca disputar el territorio al histórico senador Alcides Calvo. “Queremos replicar en nuestro departamento lo que tiempo atrás parecía imposible, y que ahora está haciendo nuestro Presidente Javier Milei a nivel nacional”, comenzó.





“Yo me crié en la conocida ´década ganada´, donde vestir un uniforme estaba mal y el campo era mala palabra” describió Mayer para contrastar que “hoy tenemos un gobierno que reconoce y busca acompañar al sector productivo”. “A todos nosotros nos criaron a base de esfuerzo y sacrificio en nuestras familias, pero parece que todo eso se fue perdiendo y diluyendo porque se propuso que venga ‘papá Estado´ a pagar todo”.





Frente a lo expuesto, Bryan sostiene que “el 13 de abril hay una oportunidad histórica para elegir quienes queremos que escriban las reglas de juego en Santa Fe: los que queremos una presencia mínima del Estado para dar herramientas de trabajo o los que se dedicaron a generar vagos; los que tiempo atrás escribían la ‘125’ o los que estamos quitando puntos de retención; los te meten mano en la receta de fumigación y te quitan 3000 metros de campo alrededor de la ciudad o los que controlamos pero también confiamos en nuestros productores; los que te metían la bandera de la Cámpora en las escuelas o te cantaban el himno nacional en lenguaje inclusivo en actos oficiales o los que queremos escuelas descontaminadas del aparato del estado y la ideología de turno”.





En materia educativa, Mayer se preguntó: “¿queremos que la nueva Constitución sea escrita por los que queremos a los chicos en las escuelas y acompañamos a los docentes o a los que los ponen de enemigos y en los chicos promovían la no repitencia?”. Sobre el uso del aparato del Estado, cuestionó que “que cada uno hable y escriba como quiera, pero no puedo tolerar que un gobierno pague más o menos pauta publicitaria a un medio de comunicación en base a si habla o no en lenguaje inclusivo”.





El candidato de Milei en la zona aseguro que: “venimos a partir al medio y a pasarle la motosierra a los políticos de siempre” a quienes acusó de “ser todos aliados” que últimamente “han virado sus discursos históricos: ahora proponen el uso de taser; se muestran con el campo; defienden a los docentes y hablan de salud” y celebró que “el presidente Milei haya puesto esos temas en agenda y algunos se estén contagiando” pero advirtió a los presentes: “no nos dejemos engañar, en muchas campañas dijeron una cosa y después hicieron otra”.

Sobre su candidatura, recordó que “desde el primer día que se confirmó mi candidatura, renuncié a mi sueldo en el ministerio de Defensa, porque no voy a estafar al Estado, no los voy a estafar a ustedes”. “No venimos a querer vivir de la política, no somos lo mismo, de hecho soy candidato a un rol que duraría 40 o 60 días”.

Para concluir, Mayer afirmó que “el 13 de abril es la gran oportunidad para elegir entre dos modelos: el de los políticos para los políticos y sus entornos o el de los que venimos a frenar la ‘deforma’ de la Constitución para cuidar los intereses de los vecinos”.

Con información de Radio Rafaela