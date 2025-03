Manuel Adorni será el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires

A pesar de su reticencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni será el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron a Infobae desde la Casa Rosada, el alfil de Karina Milei encabezará la lista de legisladores para los comicios que se desarrollarán el 18 de mayo.

El nombre de Adorni sonaba desde hace semanas con fuerza, desde que Jorge Macri decidiera desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales porque la gran apuesta del Gobierno en este 2025 es ganarle al PRO en el distrito que gobierna hace 18 años.

De hecho, el propio funcionario había dicho en entrevistas durante los últimos días que no tenía problema en competir si el Presidente se lo pedía: “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, había dicho, en diálogo con TN.

En su entorno aseguraban desde hace semanas que no tenía intención alguna de competir. Consideraban que era un puesto demasiado bajo para su rango y aspiraciones, y no tenían ningún tipo de intención de jugarse en una competencia que, además, estará muy reñida con el PRO, que preside el distrito desde hace 16 años.

Esta tarde, portavoz no dio ninguna definición clara sobre la decisión en su conferencia matutina, donde defendió el acuerdo con el FMI que había anunciado más temprano Luis Caputo y sostuvo que no hay ruidos en la economía. Sí le hizo un guiño a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, a quien invitó a participar, llamó “candidata” y agradeció por “acompañarlo”.

Adorni irá acompañado, dejaron trascender, por una funcionaria del Banco Nación, y por el titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz. Esta confirmación dio por tierra los otros nombres que estaban en análisis: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el tuitero de “Las Fuerzas del Cielo” y hombre de Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”.

El anuncio estaba previsto para el sábado, pero se adelantó. En el Gobierno no dijeron los motivos, y negaron que se debiera a la inminencia de la publicación del video que tenía previsto lanzar Ramiro Marra para revelar que será candidato de manera independiente, después de que Karina Milei lo echara del espacio oficialista.

Marra dará a conocer su intención y su sello a las 21. Unos minutos antes, la Presidencia volverá a adelantarse: dará a conocer en las redes la primera foto post anuncio de candidatura, que mostrará a Javier Milei y a Manuel Adorni juntos, probablemente con Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza, además de secretaria general de la Presidencia.

Este jueves por la mañana, Patricia Bullrich había salido a caminar por Recoleta con los legisladores mileistas, en la primera visita de una funcionaria de alto nivel en plan de campaña en el territorio porteño. Después, la ministra se dirigió a Córdoba, y se fotografió con el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados y principal referente violeta en esa provincia, Gabriel Bornoroni. Pero por ahora no está claro si se caniddateará a nivel nacional. Ella dijo que no quiere, pero Milei opinó en numerosas ocasiones públicamente que su intención es que compita para ayudar al espacio, quizá por una banca de senadora.

Karina Milei “presentará” a sus candidatos en sociedad, seguramente, el domingo, una vez que se haya formalizado la lista, en una conferencia de prensa o acto en alguna locación en la Ciudad. Dará las últimas pinceladas a la nómina violeta el sábado en las oficinas de Pilar Ramírez, su mano derecha en la Ciudad, en Av. de Mayo al 600, antes de presentarla ante la Justicia Electoral.

Adorni enfrentará, además de Marra, al ex kirchnerista Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires), el ex macrista Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires), a la “lilita” Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda). El PRO (Buenos Aires Primero) todavía no definió un nombre, pero se habla de la diputada Silvia Lospennato, el ministro de Saludo porteño, Fernán Quirós y la ex gobernadora bonarense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal. El radicalismo de Martín Lousteau, por ahora no se definió.

