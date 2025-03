Legisladores exigieron a Victoria Villarruel y Martín Menem que designen auditores para la AGN

Legisladores de distintos bloques instaron a Victoria Villarruel y Martín Menem a designar a los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), ante la posibilidad de que el organismo quede acéfalo por falta de nombramientos.

La AGN cobró relevancia en 2024, cuando el Gobierno exigió informes presupuestarios a las universidades públicas. En ese contexto, las casas de estudio respondieron señalando que la institución de control carecía de representantes designados por el Congreso. A día de hoy, la situación sigue sin resolverse y genera tensión entre oficialismo y oposición.

Creada en 1992, la Auditoría General de la Nación supervisa el uso de los recursos estatales y reporta irregularidades en la gestión. Su composición debe reflejar la representación parlamentaria, permitiendo que la oposición controle el organismo. Sin embargo, las diferencias políticas han impedido renovar las designaciones vencidas.

Un organismo en riesgo de acefalía

La disputa central gira en torno a los cupos. El peronismo reclama dos lugares en Diputados y dos en el Senado, mientras que el radicalismo y el PRO buscan asegurarse representación. En tanto, La Libertad Avanza prefiere postergar la decisión hasta después de las elecciones de 2025, con la intención de aumentar su peso político y ganar espacios.

Actualmente, la Cámara de Diputados no cuenta con representantes en la AGN, ya que sus mandatos vencieron en abril de 2024 y Martín Menem no designó reemplazantes. En el Senado, los auditores Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Mario Nieva concluyen su función el 31 de marzo. Si no se nombran nuevos integrantes, el director Juan Manuel Olmos quedará como la única autoridad activa, con competencias limitadas.

La situación se da en un contexto donde el Gobierno de Javier Milei prorrogó por segundo año consecutivo la ley de Presupuesto, lo que incrementa las dudas sobre el control del gasto público. La AGN ha estado investigando distintas áreas, incluyendo la administración de fondos en universidades, programas de asistencia alimentaria y contrataciones en los ministerios de Defensa y Seguridad.

Presión del Congreso para resolver el conflicto

Este jueves, la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas reiteró su pedido a Menem y Villarruel para que avancen en la designación de auditores. Además, solicitaron al ministro del Interior, Guillermo Francos, que garantice la intervención de la AGN en el control de las empresas estatales.

«La Auditoría no puede ser reemplazada por estudios privados. Estamos hablando de recursos del Estado«, advirtió el diputado Miguel Pichetto. A su vez, el senador Juan Carlos Romero pidió al peronismo que presente una propuesta y sugirió debatir la cuestión en el Senado el próximo 3 de abril.Por su parte, la diputada Luana Volnovich consideró urgente resolver el problema: «No nos olvidemos que esto sucede mientras el Gobierno administra sin Presupuesto y lleva adelante una reforma del Estado sin precedentes». Según la legisladora, la falta de control sobre el gasto público genera «una volatilidad institucional» que debe ser corregida de inmediato.

