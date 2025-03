Pablo Miassi se desmarca de Viotti: "Este gobierno y esta administración municipal tiene que mejorar"

Pablo Miassi presentó ayer sus listas y propuestas de cara a las elecciones PASO del próximo 13 de Abril. Si bien Miassi compite dentro del frente Unidos, de la exposición de ayer quedó muy claro que existen profundas diferencias con la actual administración municipal. Miassi intentó en todo momento guardar las formas y nunca lo manifestó en forma abierta, pero a los presentes en la conferencia de prensa llamada en el día de ayer, les quedó muy claro que existe otra mirada, que como bien lo manifestó Miassi, en el fondo pueden llegar a coincidir en algunas cosas, en las formas y en la gestión Miassi no está para nada de acuerdo con la posición del gobierno municipal que encabeza Leonardo Viotti y por ende con su candidato Juan Scavino.

Miassi tiene una mirada crítica sobre la actual gestión municipal que las formas lo obligan a edulcorar cuando se le pregunta al respecto.

"Armamos una lista propia porque tenemos diferencias, tenemos miradas distintas en relación a asuntos que todo el tiempo la ciudadanía nos señala, pero siempre teniendo en cuenta que nadie quiere dar marcha atrás, nadie quiere ir para atrás mirando lo que pasó en los últimos 30 años. Que el vecino, la ciudadanía está dispuesta a sostener este cambio, pero es exigente. Los rafaelinos somos todos exigentes y el Partido Demócrata Progresista también es exigente. Encontramos que este gobierno y esta administración municipal tiene que mejorar, tiene que trabajar para que las soluciones lleguen antes, para que lleguen mejor, para consultar las soluciones y hacer más participativas las respuestas que da y tiene que trabajar con mayor intensidad en acercarse al ciudadano. ¿Qué les quiero señalar? Que nosotros estamos en el lugar exacto, nosotros estamos dentro de esta interna, pero señalando estas cuestiones que nosotros creemos y que la ciudadanía nos señala para plantear y ponernos firmes y claros en decir las cosas que no van y las cosas que deben mejorarse. Desde adentro lo vamos a hacer, desde adentro lo vamos a estar exigiendo. Quiero decirles que hay muchos temas que preocupan a la ciudad y que por ahí se están pasando de largo. Les voy a dar un ejemplo.Uno de los temas es el problema de la vivienda. Yo digo siempre que no está sobre la hornalla, sobre los temas que permanentemente se maneja en el periodismo, pero subyace porque hay 26.000 rafaelinos que alquilan una vivienda. Hay más de 7.500 personas que están esperando, inscritas en un plan de vivienda, tener la oportunidad de formar un hogar. Otro problema que encontramos en la ciudad, que la gente permanentemente nos pone sobre la mesa, es lo de la Recova Ripamonti. No tenemos un proyecto concreto después de 10 años de idas y vueltas, donde el legislador Lisandro Mársico presentó un proyecto de expropiación que después prosperó y lo único que vemos es el deterioro del edificio y de las condiciones en las que se encuentra. Eso nos hace perder a todos la posibilidad de tener un lugar, un edificio, que es patrimonio histórico, pero además de ser patrimonio histórico es identitario de Rafaela, que todas las personas consideramos valiosas y que tenemos que abordar para darle una solución", manifestó Miassi-

También se le preguntó a Miassi por la grave problemática de la inseguridad que se vive en Rafaela y fue contundente: "Se debe trabajar en forma más coordinada con la provincia".

Miassi también se refirió al deterioro que tiene el centro de la ciudad y dijo: "Los rafaelinos nos merecemos tener un centro diferente".

Las palabras hablan por si solas, no hace falta mucha interpretación, solo hay que escuchar y analizar, pero Pablo Miassi, por lo manifestado ayer, tiene una mirada totalmente diferente sobre la gestión que tiene el intendente Viotti, y ayer en la conferencia de prensa, lo manifestó con sus palabras, con sus críticas. Como ya lo dijimos, las formas y los compromisos partidarios no le permitieron decirlo implícitamente, pero los que analizamos la política de Rafaela desde hace tantos años advertimos en forma inequívoca el sentido de cada palabra y expresión de Pablo Miassi, un candidato que de llegar al Concejo Municipal, apunta a tener una mirada propia e independiente, quizá alejada de la "rosca" tan dañina de la política actual.