Rutas en "estado calamitoso": el Senado de Santa Fe le pidió una audiencia "urgente" a la Nación

El Senado de Santa Fe les solicitó a las autoridades nacionales una audiencia con carácter de “urgente” para abordar la problemática de la obra pública en territorio provincial, principalmente en lo referido al mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.

Al respecto, el senador Ciro Seisas se refirió al “estado calamitoso de las rutas nacionales que atraviesan territorio santafesino” y por ese motivo impulsó un proyecto de Resolución para solicitar al secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, y al director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, "tengan a bien conceder una audiencia de carácter urgente".

La mencionada audiencia, motivada por la paralización de obras que dichos organismos deberían efectuar en la provincia, tendría como objetivo abordar la problemática planteada y avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan alcanzar condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad vial.

Asimismo, el senador Rubén Pirola presentó una propuesta (aprobada por toda la Cámara) para solicitar al Ejecutivo provincial que gestione ante la Nación la continuidad y finalización de la obra correspondiente a la Circunvalación Ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.

El mal estado de las rutas nacionales en Santa Fe

Entre 2019 y 2023, la siniestralidad vial en los tramos de la Ruta Nacional 11 y la Ruta Nacional 34 que recorren la provincia de Santa Fe dejó como saldo el alarmante y triste número de 335 personas fallecidas. En lo que va de 2024, la situación no mejoró y 60 personas más perdieron la vida por accidentes en dichos corredores.

El pésimo estado de las rutas continúa siendo motivo de polémica entre el Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe, luego de los alarmantes datos del Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que AIRE publicó.

Vale recordar que, al tratarse de arterias nacionales, es la administración nacional la que debe hacerse cargo de las reparaciones en las rutas 11, 33 y 34 (trazas en las que mayor énfasis hacen desde la Provincia). De hecho, desde principios de año, los funcionarios provinciales viajaron al menos nueve veces en busca de respuestas y hasta se estuvo a punto de acordar el traspaso de los corredores a Santa Fe, algo que finalmente no ocurrió.

Así las cosas, y pese a que no se puede determinar a ciencia cierta si los siniestros viales ocurridos fueron producto del mal estado de la calzada, las rutas nacionales continúan sumando víctimas fatales. A casi un año de los incesantes reclamos de vecinos, legisladores y funcionarios del Ejecutivo santafesino, el Gobierno nacional no se decide: no se encarga del mantenimiento, no deja que las jurisdicciones locales se encarguen, ni tampoco avanza en un esquema de concesión.

Los alarmantes registros de la Ruta Nacional 11 durante 2024

Entre enero y noviembre de 2024, la Ruta Nacional 11 registró un total de 26 siniestros viales, que dejaron un saldo de 30 personas fallecidas. Si bien no se puede confirmar que todos los hechos fueron consecuencia del mal estado de las calzadas, el mapa de calor de hechos da cuenta que el 76% ocurrieron en los tramos del corredor que abarca el centro-norte provincial, es decir, los tramos donde se exigen las reparaciones y el mantenimiento urgente de la calzada. El análisis de los siniestros fatales ocurridos en los 616,21 kilómetros que la Ruta 11 atraviesa en Santa Fe, arroja datos significativos sobre las características de las víctimas y las circunstancias de los accidentes.

La matriz muestra que la mayoría de los fallecidos (11) circulaban en moto y que el 67% de las personas fallecidas tenían entre 20 y 50 años. Además, el 54,2% de los siniestros fatales ocurrieron en horario diurno

Accidentes en la Ruta Nacional 34 durante 2024

Al igual que la Ruta Nacional 11, la Ruta Nacional 34 atraviesa una situación crítica y está alcanzando, en lo que va del 2024, la cantidad de accidentes mortales más alta de los últimos seis años en la ruta. Desde enero a noviembre se registraron 21 hechos de tránsito con 30 fallecidos.

"La Ruta Nacional 34 ya ha superado o igualado los valores históricos de cantidad de hechos viales con fallecidos", indica el informe del Observatorio de la APSV al que tuvo acceso AIRE. Vale mencionar que el máximo registro de siniestros con víctimas fatales en la Ruta 34 fue en 2022 (22 hechos), pero aún no se han terminado de tabular a detalle los datos de septiembre, octubre y noviembre de 2024 (periodos donde se registraron accidentes); además de diciembre, que no concluyó.

El análisis de los accidentes ocurridos en lo que va del 2024, revela que el 62% de los hechos fatales se produjeron en el tramo central de la ruta, con un preocupante porcentaje de víctimas en el rango etario de 20 a 40 años (45%). La mayoría de las personas fallecidas se movilizaban en automóviles, con un total de 18 víctimas en 2024.

Otro dato es que la mayoría de los hechos en la Ruta 34 involucraron camiones: en 16 siniestros con víctimas fatales, este tipo de vehículo estuvo involucrado como protagonista de las colisiones. La mayoría de los accidentes fatales ocurrieron en horario nocturno, con el 62% de los hechos registrados, mientras que en horario diurno ocurrieron el 38% de los siniestros.

CON INFORMACION DE AIREDESANTAFE.