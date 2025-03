Yuki Tsunoda ya es piloto de Red Bull y debutará en Suzuka

Yuki Tsunoda por fin tendrá la oportunidad que reclamaba y debutará en Red Bull, junto a Max Verstappen el fin de semana del 4 al 6 de abril, en el GP de Japón, en Suzuka. La noticia adelantada por Motorsport.com, la había recogido The Telegraaf y fue reafirmada por Erik van Haren, vocero de la familia Verstappen, quien dijo que Liam Lawson perdería su asiento en Japón.

También Ralf Schumacher (hermano de Michael Schumacher) ex piloto y comentarista experto en F1, fue muy contundente al decir hace unos días: “Lawson ya está fuera de Red Bull, será reemplazado por Yuki Tsunoda en Japón y volverá a Racing Bulls”.

La decisión que fue tomada el martes, en la reunión de emergencia de la cúpula de Red Bull que se celebró en Dubai, donde reside el empresario tailandés Chalern Yoovidhya, principal accionista de Red Bull GmbH, con la presencia de Christian Horner, Helmut Marko y Oliver Mintzlaff (CEO en el área deportiva global). Yoovidhya posee el 51% de las acciones del conglomerado, propietario de ambos equipos y Mark Mateschitz, heredero del creador de Red Bull Racing F1, Dietrich Mateschitz (fallecido) posee el 49%.

Cómo llega Liam Lawson a Red Bull

En 2024, luego del GP de Singapur, Red Bull apartó a Daniel Ricciardo de su asiento en Racing Bulls y ascendió al joven piloto neozelandés, reserva del equipo, como titular hasta el final de la temporada. Lawson no destacó particularmente, pero según Helmut Marko era prometedor. Su estilo de manejo agresivo y su 'hambre de ganar' parecían la combinación perfecta para el equipo principal y tras la salida pactada de Checo Pérez, le dieron su butaca para 2025.

Lawson, que tenía claro cómo era estar dentro de la estructura de Red Bull, decía esto: “He competido con Yuki y le he ganado… No soy estúpido y sé que estoy aquí para rendir. Si no lo hago, no voy a estar".

Racers, reconocido canal de YouTube (de Diego Alonso), recogió estos comentarios del ex piloto de Red Bull Checo Pérez sobre Lawson (Austin 2024) que ya daban un panorama sobre el futuro del piloto neozelandés: “No tengo ninguna relación con él, creo que por la forma en la ha llegado a la F1, no creo que tenga la actitud adecuada para ello. Necesita ser un poco más humilde” y agregaba “Cuando un bicampeón del mundo (en alusión a Fernando Alonso) le dijo cosas el fin de semana pasado, lo ignoró por completo... tienes que ser respetuoso, dentro y fuera de la pista”.

Finalmente, luego de una actitud desafiante pero pésimos resultados (Australia y China), Red Bull no ha querido perder más tiempo y tomó la drástica decisión de relevar a Liam Lawson de su asiento en el equipo principal y devolverlo a Racing Bulls.

No sumar puntos en F1 equivale a perder posiciones en la tabla de Constructores y mucho dinero.

El rechazo a Tsunoda

Yuki Tsunoda venía haciendo un buen trabajo en Racing Bulls y pedía a gritos un ascenso al equipo principal, pero en Red Bull decidieron darle la oportunidad a Liam Lawson, su compañero, que venía de reemplazar a Daniel Ricciardo luego de Singapur en 2024.

Tsunoda que había sido descartado por Helmut Marko y Christian Horner, también tuvo que soportar que Horner escribiera en las redes, entre otras cosas, que tras 5 años años en el segundo equipo, debería buscar otros horizontes, en lo que sonó a una campaña para que se fuera. Ya sin el ala protectora de Honda, que finaliza su asociación técnica con Red Bull esta temporada, Tsunoda tomó como un desafío las palabras de Horner y mejoró notablemente su rendimiento.

¿Qué cambió entonces?

Por un la lado la necesidad de reemplazar a Liam Lawson por un piloto con más experiencia que comience a sumar puntos y la exigencia del Consejo que la elección recaiga en un piloto dentro de la órbita de Red Bull, y por el otro, la inesperada intervención de Honda.

Con los rumores de la salida de Liam Lawson y el GP de Japón muy cerca (del 4 al 6 de abril) Honda, en una movida con fines comerciales y de marketing, confirmó su apoyo a Yuki Tsunoda y cerró un acuerdo con Red Bull para que el piloto corra junto a Max Verstappen en el GP de Japón.

Red Bull y Racing Bulls corren con motores Red Bull Powertrains, es decir el motor que Honda cedió al equipo de Milton Keynes, cuyo logo HRC (Honda Racing Corporation) aun está en los monoplazas y el motor, ya que Honda no cedió la propiedad intelectual.

El ingreso de Tsunoda a Red Bull, ya es un hecho y fue oficializado luego de que el equipo comunicara a la FIA el cambio en la alineación de pilotos para el GP de Japón 2025.

¿Qué otras opciones se barajaron?

Ante la inminente salida de Liam Lawson del equipo principal, no tardaron en llegar rumores que involucraron a Franco Colpinto y Arvid Lindblad. En un principio se dijo que Horner había reavivado su interés en el piloto argentino y que estaría considerando negociar con Alpine para que lo cedan por el resto de la temporada, al igual que lo ha hecho Williams con el equipo galo.

No era una teoría descabellada, ya que Alpine podría obtener un doble beneficio: recibiría dinero a cambio y Colapinto continuaría su formación a bordo de un F1 y no en un simulador. Pero lo cierto es que Alpine también está lidiando con un piloto que no rinde, Jack Doohan, y se cree que más temprano que tarde, Colapinto ocupará su lugar. Por ahora el piloto argentino se quedará en Enstone en el simulador y el piloto japonés, Ryo Hirakawa, participará en la primera sesión de prácticas libres en Japón, algo estipulado por contrato.

En cuanto a Arvid Lindblad, el joven piloto inglés de 17 años, de la Academia Junior de Red Bull, viene de ganar el Campeonato de Fórmula Regional de Oceanía (FROC) y obtener la Superlicencia que lo habilita a correr en F1. Lindblad, catalogado como la nueva 'joya' de Red Bull, difícilmente obtenga un asiento en Racing Bulls, al menos esta temporada, ya que Horner no pondrá a dos novatos en el mismo equipo, y si bien Lawson no ha rendido lo esperado, al menos tiene una cantidad de carreras en su haber.

Todas estas teorías se derrumbaron el martes, cuando el Consejo de Red Bull, decidió ascender a Yuki Tsunoda al equipo principal y devolver a Lawson a su asiento en Racing Bulls, en un intercambio que le da la oportunidad a Tsunoda de demostrar su potencial.

Habrá que seguir esta historia, ya que Red Bull tiene probada experiencia en el cambio de pilotos (Kvyat, Gasly, Albon, Ricciardo) por lo que no sería nada raro que hubiera más cambios antes del final de la temporada.

