El tremendo accidente hot de Lourdes Sánchez sobre el escenario

Con vastísima experiencia sobre las tablas, la carismática bailarina Lourdes Sánchez vivió hace poco un tremendo accidente hot durante una de sus presentaciones por la que quedó expuesta, y anoche en su visita a LAM (América TV) relató la terrible situación.

Todo ocurrió noches pasadas cuando Lourdes interpretaba en la función de prensa de Bloody Tango, el espectáculo que se presenta en calle Corrientes, uno de sus números de baile cuando de repente uno de los nudos que sujetaban su vestido blanco comenzó a aflojarse hasta que literalmente terminó su coreografía con el torso desnudo.

“Cuando pasó empecé a improvisar, pero aplaudieron un montón, así que no sé si la próxima directamente salgo así”, comentó en un primer momento Lourdes poniéndole un cuota de humor al engorroso momento mientras veían las imágenes del accidente.

Claro que inmediatamente, Sánchez recordó: “Me quería morir. Empecé a bailar y sentí que algo pasaba, y ahí se me empezó a salir. Encima tango, no es que podés soltarte y agarrarte, donde yo me suelto, que no sé mucho de tango, me olvido todo y me pierdo”.

En tanto, sobre cómo reaccionó su compañero de baile y la advertencia que le hizo en ese momento, Lourdes confió que "también se puso nervioso y me empezó a decir: 'Se te está cayendo' y en algunas partes empezamos a improvisar. Les juro que acá re contra hablábamos y él se empezó a poner nervioso también".



Por último, Lourdes Sánchez confesó que antes de salir a escena presintió que algo podría suceder, motivo por el cual se puso pezoneras, algo que habitualmente no utiliza. “Dos segundos antes de empezar la obra le pido a Noelia (Marzol) si podía ir su marido a comprarme unas pezoneras. Porque yo ya sentía que algo me iba a pasar. El vestido era atado atrás, pero como era de strass se ve que se resbaló y se me empezó a resbalar. Encima era escotado, entonces me puse pezoneras por las dudas”, concluyó.

Chato Prada tuvo que sacar de apuros a Lourdes Sánchez en el aeropuerto: qué le pasó

En mayo del año pasado, Lourdes Sánchez vivió un momento de tensión en el aeropuerto. Su pareja, El Chato Prada, fue corriendo de urgencia a "salvar" a la bailarina, que casi se queda sin poder viajar por un olvido.



¿Qué sucedió? La experta en danza tenía que tomar un vuelo rumbo a Corrientes, su ciudad natal. Al parecer, en el apuro por salir de su casa para llegar a tiempo al pre-embarque, se olvidó su documento, sin el cual no es posible subir al avión.

Lourdes precisó que tampoco podía utilizar el DNI digital porque no funcionaba la app. "Soy una boluda... Me olvidé el DNI y tengo que viajar a Corrientes. Estoy en aeroparque y la aplicación Mi Argentina no me anda”, relató.

Ante el imprevisto, la bailarina se comunicó con El Chato, que estaba en la casa donde conviven con su hijo, buscó el documento y salió volando a Aeroparque para entregárselo.



“Dicho sea de paso, qué aplicación de mierda que cuando tiene que andar, no te anda. Mi santo Pablito me está trayendo el pasaporte, soy una pelotud... ¿Cómo no me fijé antes?”, expresó Lourdes en sus redes, mientras esperaba por su pareja.

Finalmente, la bailarina posó con el documento en la mano y el ticket de embarque. "Gracias, mi amor”, resaltó.

Fuente: Infobae