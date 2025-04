Marianela Mirra enfrentó por primera vez los rumores de que iba a tener un hijo junto a José Alperovich

Marianela Mirra, la ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano, contó que está de novia con José Alperovich y que lo va a visitar a la cárcel. A través de sus redes sociales, la modelo habló del romance y dejó a todos en shock.

Tras confirmar su relación, le mandó un mensaje a Luis Ventura en el que hizo referencia a un rumor del pasado que indicaba que estaba embarazada y esperando un hijo del exgobernador de Tucumán, actualmente condenado por abuso sexual.

“Yo nunca estuve embarazada ¿Qué necesidad tenés de decir algo tan espantoso? Nunca tuve interés de ser mamá”, comenzó escribiéndole al periodista en un mensaje de WhatsApp.

Contundente, aclaró: “Llevo una vida de anticonceptivos. Si llegara a querer, se me pasó el tiempo y será difícil”. “Cuánto lamento hablar de cosas tan sensibles”, sentenció.

Vale aclarar que en 2010 surgieron los rumores de que estaba esperando un hijo de un funcionario tucumano. En 2009, la campeona del reality más famoso se estableció nuevamente en su provincia de origen, después de su breve incursión en el mundo del espectáculo, con el objetivo de retomar sus estudios y emprender como empresaria.

Nada más ganar la quinta edición de Gran Hermano, fue invitada por el diseñador Jorge Ibáñez para participar en sus desfiles de moda, se sumó al equipo de Ricardo Piñeiro y apareció en las portadas de revistas como Gente, Caras, Pronto y Paparazzi.

En 2008, también formó parte de Bailando por un sueño, pero fue eliminada tras once días de competencia. Le ofrecieron integrarse a Patinando por un sueño, pero la tucumana decidió no aceptar la propuesta.

“Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy pu..., no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste más”, anunció la mediática, haciendo referencia a un supuesto pedido de dinero que le habían hecho, extorsionándola con contar su relación si no pagaba.

En cuanto a su relación, agregó: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo y creo en él hoy y siempre, a muerte”. Por último le hizo un fuerte pedido a Jorge Rial, encargado de dar a conocer el vínculo de la ex GH: “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.

Desde junio de 2024, Alperovich, quien supo ser el hombre más poderoso de Tucumán, está preso en el penal de Ezeiza donde comparte pabellón con otros condenados por delitos similares. Según el informe realizado al aire de Argenzuela, Mirra está registrada como “familiar” o incluso como “abogada” y lo visita cada 15 días.

En las últimas semanas, Marianela había compartido varios posteos que hacían referencia al expolítico que fue condenado a 16 años de cárcel, lo que significa que podría estar encerrado hasta el 2040. En una de las publicaciones, la mujer fotografió la carta que recibió de su pareja. “Nunca me sentí solo porque sentí que siempre estuviste a la par mía. Te amo mucho”, decía el papel firmado por “José”

