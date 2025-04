El Plan de Alfabetización este año se duplica y alcanza a 100 mil niños de 1º y 2º grado de Santa Fe

Con la premisa de un diagnóstico ya conocido de que 1 de cada 3 chicos de tercer grado no comprenden lo que leen en Argentina, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, destacaron este martes los avances y la expansión del Plan de Alfabetización "Raíz", que este 2025 alcanzará a 104.827 chicos de 1ro y 2do grado de Santa Fe.

"Este año, el Raíz se multiplica por dos. No solo llegamos a los niños de primer grado de contexto rural y urbano, sino también a los de segundo", detalló Goity, durante una conferencia de prensa en la sede de Gobierno en Rosario. Y explicó que "es una política universal que se extiende a lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Fe, con el objetivo fundamental de que todos los chicos y chicas terminen tercer grado con las competencias y habilidades necesarias para su escolarización".

Por su parte, el gobernador Pullaro reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la educación, destacando la necesidad de fortalecer el sistema educativo para mejorar los aprendizajes.

"Partimos de un diagnóstico lamentablemente muy triste, no solo en Santa Fe sino en la República Argentina de que ha caído en los últimos años la calidad educativa. Y entendimos que había que tomar medidas urgentes y de fondo. La primera medida que tomé como gobernador de la provincia de Santa Fe fue terminar con la 'no repitencia', y empezamos a invertir fundamentalmente para mejorar las condiciones de infraestructura escolar", evaluó.

El mandatario subrayó que "por primera vez en 14 años, las clases iniciaron en tiempo y forma en casi la totalidad de los establecimientos escolares en 2025". Finalmente, enfatizó que el plan Raíz busca garantizar que todos los estudiantes adquieran competencias básicas de lectura y escritura en segundo grado, "con el objetivo de posicionar a Santa Fe entre las provincias con mejor calidad educativa en el país".

Tres pilares y algunos números

El ministro destacó que el programa "Raíz" se basa "en tres pilares clave": material didáctico, capacitación docente y evaluación de aprendizajes. Sobre la producción y distribución de libros destacó que "son 300.000 volúmenes de calidad que ya están siendo entregados en más de 1.700 establecimientos escolares", afirmó.

Además, indicó que se puso en marcha una capacitación masiva de docentes: "Este año estamos formando a 7.396 docentes y directivos, el doble de lo que hicimos en 2024, en 20 sedes de formación distribuidas en toda la provincia".

"Sabemos que la formación del docente es la piedra angular de cualquier programa educativo. No solo capacitamos a los maestros, sino que también contamos con orientadores pedagógicos que acompañan y asisten en cada establecimiento. Llegamos a cada rincón de la provincia con estas capacitaciones situadas y en servicio", aseguró.

Durante la conferencia, Goity también mostró una presentación los datos del plan del 2024: se alfabetizó a 53.400 estudiantes de 1er grado, se capacitó a 4.400 maestros de grado, y se distribuyeron 150 mil libros para estudiantes y docentes.

Con estos números en la mano, el ministro aseguró que el balance provisorio del programa el año pasado es positivo. "Nosotros ya sabemos que el plan es un éxito. Porque el 98% de los establecimientos escolares tomaron el plan. Porque hemos logrado que todos los chicos, sin importar si estudian en el centro de Rosario o en zonas rurales, tengan acceso al mismo material y formación", subrayó.

Test de comprensión lectora

Asimismo, remarcó la importancia de evaluar el impacto de la iniciativa. "En octubre pasado realizamos un censo de lectura para todos los chicos de segundo grado. Queremos que los resultados sean medibles y concretos. No se trata solo de implementar una política, sino de verificar que efectivamente genere mejoras en la educación", sostuvo Goity, aunque indicó que los resultados de ese test estarán recién "en los próximos días".

Hizo una aclaración técnica con relación a esa prueba que se va a repetir en octubre o noviembre de cada año. "La evaluación la hicimos con los chicos de 2do grado pero no son los chicos y chicas que participaron del Plan Raíz, que el año pasado se implementó en 1er grado. Lo hicimos de esta manera porque los resultados nos sirven de línea de base para comparar cuando hagamos la nueva evaluación y para cuando terminemos el mandato con cuatro evaluaciones", dijo.

Programa "remedial" para 3er grado

Entre las novedades, indicó que para 2025, uno de los desafíos será trabajar con aquellos niños que aún presentan dificultades severas en la lectura. "Hemos detectado chicos en tercer grado que no saben leer. Vamos a implementar un programa remedial para ayudarlos a adquirir esta habilidad fundamental", explicó Goity.

Ausentismo docente y repitencia en secundario

-Ministro, quería consultar qué nivel de repitencia hubo en el 2024 para los chicos que ingresaron en el 2025 y cuáles fueron los números de ausentismo docente también del año pasado, preguntó un periodista de Rosario a Goity.

- Nosotros estamos fortaleciendo el sistema educativo, pero no lo estamos haciendo en términos retóricos, sino en términos prácticos. El ausentismo docente bajó radicalmente. Hablar de un porcentaje exacto es difícil, pero podemos mencionar algunos ejemplos prácticos. En una conferencia de prensa del año pasado, señalamos la cantidad de días de licencia por "suegro/suegra" que se habían tomado durante el 2023. En 2024, esa cifra fue cero, lo que indica una reducción total en ese aspecto.

Si lo medimos sobre la masa salarial, estamos hablando de un ahorro significativo que nos permitió pagar el premio y ampliarlo también a preceptores y secretarios. A finales de 2024, habíamos logrado un ahorro que superó ampliamente los 20 mil millones de pesos en términos monetarios.

Con respecto a la repitencia, tenemos un problema estructural de la escuela media. Ahí tenemos niveles de repitencia importantes y estamos consolidando ahora los datos. Además, nos enfrentamos con la cantidad de materias adeudadas en la escuela secundaria. Esto nos obliga a repensar el sistema, su utilidad y su sentido. Por eso, este año vamos a impulsar un debate profundo sobre qué tipo de secundaria tenemos y qué tipo de secundaria necesitamos.

